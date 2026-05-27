LIOC Editorial asume la gestión editorial de la revista de Mentoryx e impulsa un nuevo espacio de entrevistas a autores

La alianza entre LIOC Editorial y Mentoryx abre una nueva etapa para la revista de la organización, con una apuesta más constante por la visibilidad de referentes, emprendedores y autores que buscan dejar huella a través de sus historias, conocimientos y experiencias A partir de junio de 2026, LIOC Editorial pasará a gestionar la revista oficial de Mentoryx, en una colaboración que nace con el propósito de reforzar el impacto de los contenidos, ampliar la presencia de voces inspiradoras y acercar todavía más el conocimiento práctico y humano al tejido emprendedor y empresarial.

Hasta ahora, la revista había mantenido una periodicidad bimestral. Sin embargo, dentro de esta nueva etapa, el objetivo será evolucionar hacia un formato mensual, permitiendo así una comunicación más dinámica, más cercana y con mayor capacidad de dar visibilidad continua a proyectos, expertos y casos reales de transformación.

La incorporación de LIOC Editorial no solo supone un cambio en la gestión editorial, sino también una nueva visión estratégica sobre el contenido y la conexión con la audiencia. La editorial, reconocida por su trabajo con empresarios, emprendedores y profesionales que desean convertir su experiencia en autoridad y legado, aportará su enfoque centrado en las historias humanas, la autenticidad y la generación de impacto real.

Uno de los grandes ejes de esta nueva etapa será la creación de una sección exclusiva de entrevistas a autores. Este espacio estará dedicado a conversar con escritores, empresarios y profesionales que hayan decidido compartir sus conocimientos a través de libros, mostrando no solo sus logros, sino también los aprendizajes, retos y experiencias que hay detrás de cada trayectoria.

El objetivo de estas entrevistas será ir más allá de la promoción convencional de una obra. Se buscará acercar al lector la parte más humana de cada autor: qué les impulsó a escribir, qué historia hay detrás de sus proyectos y cómo el conocimiento compartido puede convertirse en una herramienta capaz de transformar vidas y negocios.

Desde LIOC Editorial destacan que los libros siguen siendo una de las herramientas más potentes para construir autoridad, transmitir experiencia y generar confianza. "Un libro no solo comunica conocimientos; también refleja una vida, una visión y una manera de entender el mundo", explican desde la dirección de la editorial.

La nueva línea editorial de la revista también pondrá el foco en historias reales de emprendimiento, innovación, liderazgo, mentalidad, transformación personal y profesional, así como en iniciativas que estén generando impacto dentro del ecosistema empresarial y formativo.

Esta colaboración entre Mentoryx y LIOC Editorial representa además una apuesta clara por crear una plataforma donde las personas encuentren inspiración práctica y cercana. La intención será mostrar experiencias auténticas, aprendizajes reales y trayectorias capaces de aportar valor a quienes están construyendo sus propios proyectos o afrontando nuevos retos personales y profesionales.

La intención de ambas organizaciones es consolidar una comunidad en la que empresarios, autores y profesionales no solo encuentren visibilidad, sino también un lugar donde aportar valor, conectar con otras personas y dejar una huella positiva a través de sus ideas.

Con esta nueva etapa, Mentoryx y LIOC Editorial refuerzan su compromiso con el crecimiento personal y profesional, apostando por contenidos que inspiren, enseñen y ayuden a abrir nuevas oportunidades para quienes desean avanzar, reinventarse o compartir su legado con el mundo.

