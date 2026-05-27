​València a rebosar por la comunidad educativa y el profesorado

Profesorado de todos los ámbitos, padres y alumnado se manifestaron el sábado en València con motivo de la huelga del profesorado convocada por los sindicatos, a la que nos unimos todas las personas que creemos en una educación pública de calidad.



Aunque la delegación del gobierno habla de 30.000 personas, que ya sería un triunfo histórico, ahí había mucha más gente.

Los docentes reclaman una reducción de ratios, menos burocracia y una mejora de infraestructuras, así como una subida salarial. En esta ocasión, la protesta salió desde la Plaza de San Agustín para recorrer el centro de la ciudad hasta la plaza del Ayuntamiento.

En las consignas se pedía la dimisión de la consellera de educación, una educación pública y de calidad, reparar las infraestructuras o el fin de los recortes tanto en sanidad como en educación. Sinceramente, es un despropósito que los colegios se caigan a pedazos y aquí nadie de la administración haga nada. Durante la protesta, los convocantes pidieron a profesores, familias y alumnos "no desgastarse" y seguir aguantando hasta que la Generalitat acepte sus propuestas.

LA TELEVISIÓN VALENCIANA A OTRAS COSAS

À Punt ha vuelto a recibir múltiples críticas por censurar la manifestación histórica por la educación pública convocada este pasado sábado 23 de mayo, emitiendo, casualmente, otra corrida de toros. Una vez comenzada esta semana, su Consejo de Informativos ha lanzado un comunicado en el que responsabiliza a la dirección de la cadena valenciana de esta censura y se desvincula de forma clara. La televisión valenciana ya hizo lo mismo durante una manifestación de la DANA que desbordó el centro de València y esta vez repiten.



Es como poco indignante la burla de la televisión valenciana a la infancia y al profesorado, pero por si teníamos poco con esta censura, todavía peor es que pongan algo tan retrógrado como los toros, que, recordemos, además del sufrimiento y muerte animal, generan un montón de costes a las arcas públicas mediante subvenciones y todo tipo de ayudas que precisamente podrían solucionar todas las reivindicaciones más que de sobra.

Los propios trabajadores se han manifestado públicamente en multitud de ocasiones en contra de estas actitudes caciques y retrógradas que está mostrando la actual dirección de À Punt, silenciando manifestaciones tan sensibles como históricas.

Los que mandan ya han dejado claro que un torero es para ellos mucho más importante que un niño/a pasando frío en invierno y calor infernal en verano, que sufre instalaciones deterioradas y muchas más deficiencias por culpa de la dejadez que aplica la administración, al igual que resulta indignante silenciar las reivindicaciones del profesorado para mejorar sus condiciones y las de la infancia.

PARTICIPARON MUCHÍSIMOS COLEGIOS

Aunque publiqué un artículo sobre el tema, quiero recordar que la asociación de familias del CEIP 8 de Març de la ciudad de València ha denunciado que el mal estado en el que se encuentra una de las dos aulas de Infantil de 4 años, ha obligado a la dirección del centro a precintar el aula, ya que el suelo se está hundiendo.

Las familias critican que, aunque hace tiempo que han alertado a Conselleria d’Educació de la situación en una parte de las aulas de Educación Infantil, no se ha desarrollado ninguna acción por parte de la administración. Además, afirman que esta situación se repite en diferentes espacios y aulas del bloque de infantil del centro.



Para la AFA del 8 de Març, esta situación extrema solo hace que confirmar que “las instalaciones de nuestra escuela están envejecidas y necesitan de una actuación inmediata por parte de la Conselleria d’Educació, y poder así “garantizar la seguridad de nuestras criaturas”.

Si estuvieron tantos colegios, guarderías e institutos organizados en la misma manifestación es porque todos y cada uno de ellos están sufriendo la dejadez de la administración, pues nadie se manifiesta sin motivo, pero menos aún con estas altas temperaturas y un recorrido que al final llega a cansar a la gente.

Otras reivindicaciones que se han ido haciendo durante estos días es poder atender en condiciones al alumnado con dificultades y necesidades educativas especiales.

“¡En este centro falta la PT de infantil (Pedagogía Terapeútica, -un docente en educación especial-) que nos corresponde por ley!”, “La Consellería lleva más de un mes sin sacar la plaza de una maestra para que alguien la sustituya”, aparece en carteles a las puertas del CEIP Nicolau Primitiu Gómez Serrano del barrio valenciano de San Isidro. “¡Por una atención real al alumnado con NEAE (Necesidades Específicas de Apoyo Educativo)!”. “Aulas dignas, ni frío en invierno, ni calor en verano, ¡climatización ya!”.

"Demostramos que cuando familias, profesorado y alumnado caminan juntos, nadie puede parar nuestra voz", se lee a través de la red social Instagram en un post del AMPA del colegio valenciano Rafael Altamira situado en el barrio de la Luz.

"La columna y manifestación fue un ejemplo de unión, compromiso y fuerza colectiva. Ver tantas personas defendiendo lo que creen justo emocionó y dio esperanzas", señalan desde el AMPA.

SIGUEN LAS PROTESTAS FRENTE A LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN

En estos días se han creado muchos bulos sobre la huelga y las reivindicaciones que se están haciendo durante la misma, pero no voy a entrar porque sería dedicar más tiempo de la cuenta a quien, por intereses políticos, busca el descrédito del profesorado y de un colectivo tan importante como la infancia.

Os pido que no os creáis nada de lo que leáis por ahí en panfletos y páginas porque el único objetivo es una educación pública y de calidad, velando tanto por el alumnado como por el profesorado. Un grandísimo número de manifestantes hemos acudido estos días a la Conselleria de Educación para dar el pistoletazo de salida a la tercera semana consecutiva de huelga indefinida.

La valla estaba cerrada para que los manifestantes no pudieran estar en la especie de patio que hay fuera de las oficinas como en anteriores ocasiones se ha hecho.

Al grito de “consellera, abre la barrera”, los manifestantes hemos ido poco a poco desbordando la puerta y alrededores de la conselleria.

En este sentido, pocos minutos después de las 10.00h, los representantes sindicales entraron el pasado lunes a entregar el documento de propuesta unitaria, tal y como estaba previsto. Mientras tanto, los manifestantes se preguntaban desde la calle “dónde está la consellera”. “Esta mañana la consellera nos ha cerrado y otra vez no va a negociar”, entonaban al ritmo de la clásica canción Bella Ciao.

Aproximadamente a las 14:00 algunas personas nos fuimos para volver a las 16:00 al ser cuando tendría lugar la negociación. El tiempo necesario para descansar un poco y comer en el centro comercial de al lado una hamburguesa 100% vegetal y un café con bebida de soja.

Las personas manifestantes aguantaron una vez más las altísimas temperaturas en una zona sin nada apenas de sombra. Sin embargo, algún personaje acude allí para hacer fotos a profesores sentados en la terraza de un bar y publicar basura en redes sociales, pues parece ser que con toda la pasta que están perdiendo no tienen derecho a tomarse algo fresco tras aguantar el día entero un lugar sin sombra y abrasador.

SE ROMPE LA UNIDAD ENTRE SINDICATOS

El departamento de Carmen Ortí ha ofrecido desgranar la propuesta en ‘microacuerdos’ y, de este modo, ha conseguido romper la unanimidad sindical. CSIF y ANPE Comunitat Valenciana han aceptado firmar la propuesta de mejora retributiva de 200 euros de aquí al año 2028, con la novedad de que los últimos 50 euros se vinculen al IPC, algo que el resto de sindicatos pedía para todo el incremento.

Mientras los sindicatos minoritarios ANPE y CSIF, que representan el 30 % de la fuerza sindical, sí han aceptado la última propuesta de aumento salarial presentada por la Conselleria de Educación, el resto -STEPV, UGT y CCOO- siguen considerándola "insuficiente", por lo que las negociaciones se retomarán el martes.

Entre semana estoy pudiendo participar en este tipo de protestas al estar en una baja médica por ansiedad compatible con realizar estas actividades, tal y como acreditó la médica de cabecera. Dicho esto, yo, que trabajo en la limpieza de un montón de colegios públicos, sé de primera mano todas las mejoras que necesitan y que las empresas de limpieza tampoco cumplen ni con los centros educativos ni con los trabajadores, siendo otro tema que también influye en la educación pública, sumado a las infraestructuras u otros asuntos como la climatización.

Mi obligación cuando escribo un artículo de opinión es contar la verdad, por muy incómoda que sea, y esto está pasando con la pasividad también del Ayuntamiento de València.

También pronto os contaré la protesta que el pasado jueves tuvimos junto a la comunidad educativa de Alfafar, pues no he podido contarlo antes por falta de tiempo y al estar a la espera de unas declaraciones.

SIGUE LA NEGOCIACIÓN

La negociación sobre la reducción de ratios en las aulas valencianas sigue sin acuerdo. La Conselleria de Educación y los sindicatos docentes no han logrado cerrar un pacto en la sexta reunión de la mesa sectorial, celebrada este martes, y la Generalitat se ha comprometido a llevar este miércoles un nuevo documento.

La propuesta planteada por Educación prevé una aplicación progresiva hasta el curso 2030-31, con ratios máximas de 22 alumnos en Infantil, 25 en Primaria, 29 en ESO y 34 en segundo de Bachillerato, condicionadas a la disponibilidad presupuestaria de cada ejercicio.

Los sindicatos consideran insuficiente el planteamiento. Según han trasladado, las cifras no se ajustan al proyecto de ley del Ministerio de Educación sobre ratios y dejan fuera enseñanzas como Escuelas Oficiales de Idiomas, Formación Profesional y otros niveles educativos. Por ello, reclaman una rebaja mayor y un calendario concreto de implantación.

"Convertir las aulas públicas en apelotonamiento de alumnado es denunciable por insalubre, peligroso, ineficaz, desquiciante y cruel. Las ratios deben ajustarse con cordura y no en base a finanzas y despropósitos políticos.Las mentiras políticas por el hecho de ser por conveniencia no dejan de ser mentiras, un boomerang que se vuelven contra quien las lanza", aparece en un artículo de Ángeles SanMiguel.

Todo lo que aquí he contado es simplemente un pequeño resumen y estos días seguiré escribiendo del tema. Durante el día de hoy miércoles volveremos a desbordar València desde la Plaza San Agustín a las 11:00 realizando un recorrido.



En consecuencia, es tremendamente urgente garantizar los derechos del profesorado y del alumnado, que son más sencillos de solucionar de lo que parece. Los centros educativos no pueden seguir siendo hornos en verano y neveras en invierno, teniendo infraestructuras incluso peligrosas o un personal quemado por culpa de la administración.

También debe haber un límite de alumnado en las aulas y se debe dejar de atacar al valenciano por parte de la Generalitat Valenciana.

Quiero dar las gracias una vez más a este medio de comunicación por estar del lado correcto de la historia y permitirme este posicionamiento claro a favor de la infancia y el profesorado, así como en contra de las malas decisiones de la administración y de la televisión valenciana À Punt cuya dirección está obsesionada con la perversa tauromaquia.

Cualquier AMPA que haya mandado comunicado de prensa denunciando deficiencias puede hacérmelo llegar a defensaanimal2023@gmail.com y me comprometo a darle voz mediante estas colaboraciones que voy haciendo conforme puedo.