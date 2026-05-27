Caldwell refuerza capacidades en consumo y private equity con la incorporación de Gabino Stuyck en Madrid
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Caldwell incorpora a Gabino Stuyck como socio en Madrid para fortalecer su práctica global de consumo y ampliar sus capacidades de asesoramiento ejecutivo en private equity, transformación digital, tecnología y liderazgo internacional
La firma de búsqueda de ejecutivos Caldwell (TSX:CWL)(OTCQX:CWLPF) anunció hoy la incorporación de Gabino Stuyck como socio en la práctica de Consumo de la firma. Con sede en Madrid, el nombramiento de Stuyck amplía la presencia de Caldwell en Europa y refuerza las capacidades de la firma a nivel global en mandatos de liderazgo relacionados con consumo, private equity, tecnología, deporte y transformación digital.
Caldwell da la bienvenida a Gabino Stuyck como socio de la práctica de Consumo de la firma, reforzando las capacidades globales de la compañía en consumo y private equity.
Con sede en Madrid, Stuyck asesora a firmas de private equity, compañías participadas y organizaciones globales en nombramientos de altos ejecutivos y consejos de administración en Europa, Oriente Medio, Latinoamérica y Norteamérica. Con más de 17 años de experiencia en búsqueda de ejecutivos y más de 200 mandatos completados en todo el mundo, es reconocido por construir equipos directivos de alto impacto en entornos respaldados por inversores, de alto crecimiento y transformación.
"Gabino aporta una excepcional perspectiva internacional y un enfoque altamente orientado a las relaciones en executive search que encaja perfectamente con la manera en que servimos a nuestros clientes", afirmó Kelly Blair, managing partner de la práctica de Consumo de Caldwell. "Su profunda experiencia asesorando a organizaciones de consumo y private equity en nombramientos críticos de C-suite y consejos de administración, combinada con su experiencia en múltiples mercados globales, será de enorme valor para clientes que afrontan crecimiento, transformación y decisiones de liderazgo cada vez más complejas. Igual de importante, la mentalidad emprendedora y el estilo colaborativo de Gabino lo convierten en una incorporación extraordinaria para nuestra cultura y nuestra práctica global de Consumo".
El trabajo de Stuyck abarca una amplia variedad de sectores, incluyendo consumo, retail, tecnología, digital, servicios financieros, salud, deporte e industria. Cuenta con una amplia experiencia liderando búsquedas de CEOs, CFOs, CIOs, COOs, chief digital officers y consejeros para corporaciones multinacionales, empresas familiares, organizaciones respaldadas por fondos soberanos y compañías participadas por private equity. A lo largo de su carrera, ha vivido y trabajado en importantes centros internacionales de negocios como Londres, Dubái, Doha, São Paulo, Miami, Nueva York y Madrid, aportando a sus clientes una perspectiva global y multicultural única sobre liderazgo y talento.
Antes de incorporarse a Caldwell, Stuyck fue socio accionista en una firma global de executive search, donde se especializó en mandatos de liderazgo para private equity y compañías participadas en múltiples industrias. Anteriormente en su carrera, ocupó puestos directivos sénior en importantes firmas internacionales de búsqueda de ejecutivos y comenzó su trayectoria profesional en Citigroup en Dubái.
"Estamos muy satisfechos de dar la bienvenida a Gabino a Caldwell y a nuestro equipo europeo", afirmó Chris Beck, CEO de Caldwell. "Sus relaciones internacionales con clientes y su experiencia en Europa, Oriente Medio, Latinoamérica y Norteamérica complementan de forma sólida los mercados en los que Caldwell ya presta servicio y cuenta con presencia de socios. Sus profundas relaciones en private equity y su trayectoria asesorando a organizaciones en procesos de crecimiento transformacional fortalecen aún más nuestra capacidad para ayudar a los clientes a construir equipos directivos excepcionales en distintas industrias y geografías".
Stuyck posee un máster en negocios internacionales por la European Business School de París y Nueva York, así como una licenciatura en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Habla con fluidez inglés, español y portugués.
Sobre Caldwell
Las acciones ordinarias de Caldwell cotizan en la Bolsa de Toronto (TSX:CWL) y se negocian en el mercado OTCQX (OTCQX:CWLPF). Para más información, visitar www.caldwell.com.
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