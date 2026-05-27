La presidenta de México y la Conquista

Claudia Sheinbaum Pardo, mantiene una postura firme sobre la Conquista española, definiéndola como un proceso de invasión, abuso y violencia, en lugar de un evento.

Si es cierto que ha manifestado que la Conquista no fue un evento, será menester aconsejarle que consulte DEL, para que aprenda lo que nuestro académicos dicen de esa palabra. Mejor, se lo explico yo, un evento es cualquier cosa que ocurre, su étimo es el verbo latino evenire que significa, suceder, acontecer, tener lugar…, por lo tanto un evento es una cosa que tiene lugar. ¡No negará, ya que abomina de ella, que la Conquista española no fue un evento, que no tuvo lugar!

Lo mejor que les pudo ocurrir a los aztecas o mexicas fue que los españoles llegaran y los incorporaran a la Corona española, cuya reina, Isabel la Católica, lo primero que mandó, al tener conocimiento de ello, fue que esos aborígenes eran españoles de pleno derecho, como otro ciudadano cualquiera de la Península.

¿Acaso hubiera preferido que fuesen los ingleses quienes los conquistaran que enviaron como regalo a los indios de sus colonias mantas infestadas de viruela para exterminarlos?

Hoy en día parece que se olvida o se desconoce que, cuando Cortés llegó a Tenochtitlan, no existía México, como nación. Esta se constituye formalmente como una nación soberana e independiente el 27 de septiembre de 1821, tras la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México y la firma del Acta de Independencia al día siguiente.

Pero hay otro capítulo a tener en cuenta y es qué encontraron lo españoles a su llegada a aquellas tierras.

Había una tribu preponderante y prepotente que tenía subyugadas y sometidas a las más humillante de las esclavitudes a las tribus, o pueblos colindantes.

No es momento de enumerar a todas, sí mencionamos a los tlascaltecas. Pueblo poderoso que no aceptaba de buen grado esa esclavitud, por ello, cuando llegó Cortés con su reducido grupo de compañeros, unos dicen que 500 infantes, otros que ochocientos, algunos cañones y unos pocos arcabuces, se unieron a ellos, para combatir a los aztecas.

Estos, los aztecas, se valían de los integrantes de los pueblos dominados para celebrar las ceremonias rituales que consistían en llevar al que iba a ser sacrificado a lo alto de una pirámide escalonada, en cuya cima había un altar sobre el que quitaban la vida al ofrendado, extrayéndole, con un cuchillo de obsidiana, el corazón que era devorado, aún palpitante por el sacerdote que realizaba el sacrificio, e inmediatamente arrojado por los escalones de la pirámide, lugar en el que esperaban, personas importantes de la tribu, para despellejarlo, con su piel se confeccionaban vestimentas, cocinar su carne que seguidamente era devorada en un horrendo banquete caníbal.

Tapia, un soldado que iba en la hueste de Cortés, hizo una avanzadilla y volvió diciendo que habia encontrado pirámides hechas con cráneos de personas, grandes y pequeños que serían de niños.

Sus compañeros no lo creyeron y se mofaron de él diciéndole que eso era imposible.

No era imposible era real y muy real, pues todos pudieron comprobarlo cuando llegaron al lugar en el que Tapia los había visto.

Hace unos años en 2015, los arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de México descubrieron los restos del Hueyi Tzompantli (Gran Tzompantli) muy cerca del Templo Mayor. Encontraron una impresionante estructura circular hecha de cráneos unidos con cal, además de las hileras de postes de madera donde se ensartaban las cabezas, confirmando las crónicas históricas de los conquistadores españoles.

Imágenes de Tzompantli

Estructura circular formada por cráneos humanos unidos con argamasa de cal, arena y gravilla de tezontle.

Torre circular

Calaveras en hilera

Calaveras en Círculo

Arqueólogas descubriendo más cráneos

Estas muestras y otras más de cráneos de personas que habían sido sacrificados a sus dioses, fueron las que convencieron a Cortés y los suyos que habían de enfrentarse a un pueblo antropófago, sanguinario y carnicero que devoraba en espantosos banquetes los cuerpos de sus enemigos y esclavos. Esto los llenó repugnancia. Eran hombres de finales de la Edad Media e inicios de la Moderna donde la sociedad pasaba de ser teocentrista a antropocentrista en la que se daba a los humanos todo el valor y dignidad que les corresponde. Encontrarse con unas tribus que sacrificaban a personas y después las devoraban debió de producirles un terror difícil de superar.

Cuando no tenían esclavo o prisioneros para sacrificar y comer, llevaban a cabo las llamadas guerras floridas o de primavera, cuyo único objetivo era conseguir prisioneros para ofrendarlos a sus dioses y devorarlos después de la ofranda.

Estos eran sus dioses principales

Dios Ámbito Tipo de Ofrenda / Ritual Principal Huitzilopochtli Sol y Guerra Extracción de corazón en la cima del Templo Mayor. Tláloc Lluvia y Fertilidad Sacrificio de niños en montañas para atraer lágrimas y lluvia. Tezcatlipoca Destino y Noche Encarnación del dios por un año por un joven cautivo al que devoraban pasado este. Xipe Tótec Primavera y Cosechas Desollamiento de las víctimas para simbolizar la renovación de la tierra.

Hablemos de sus dioses

Como muestra de la crueldad de lo dioses mexicas, sólo expondré el culto al dios Tezcatlipoca. Mencionar a otros, además de prolijo podría provocar repugnancia.

Estos eran los sacrificios con los que intentaba aplacar y obtener los favores de dicho dios: Las ofrendas a Tezcatlipoca se dividían principalmente en tres niveles:

1. El "Ixiptla": La ofrenda humana máxima en Toxcatl La ofrenda más importante no era un sacrificio común, sino la encarnación misma del dios. Cada año, durante el mes de Toxcatl (mayo), los sacerdotes elegían a un joven cautivo de guerra que fuera físicamente perfecto, sin ninguna mancha ni defecto en el cuerpo.

2.Vivir como un dios: Durante 1 año. El joven era vestido con los atributos de Tezcatlipoca (flores, joyas de oro y cascabeles). Se le enseñaba a tocar la flauta de barro, a hablar con elegancia y a comportarse como la realeza. Todo el pueblo, incluido el mismísimo tlatoani (emperador), se postraba ante él y lo adoraba como al dios vivo.

3.Las cuatro bodas:20 días antes del sacrificio. Se le asignaban cuatro hermosas mujeres jóvenes que tomaban los nombres de cuatro diosas (Xochiquétzal, Xilonen, Atlatonan y Uixtocíuatl) para que fueran sus compañeras. El pueblo entero le organizaba banquetes y bailes de despedida.

4.El viaje al templo: 5 días antes del sacrificio. El joven navegaba en una canoa real junto a sus esposas hacia un pequeño templo fuera de la ciudad (Tlacochcalco). Al llegar a la orilla, se despedía de las mujeres.

5.El ascenso y la ofrenda final: Día de la ceremonia. El joven subía las escaleras de la pirámide por su propio pie. En cada escalón, rompía una de las flautas de barro que había tocado durante su año de gloria. Al llegar a la cima, los sacerdotes lo sujetaban sobre la piedra de sacrificios, le abrían el pecho con un cuchillo de obsidiana y ofrecían su corazón palpitante a Tezcatlipoca.

En mi tierra se dice que la ignorancia es muy atrevida y yo añado que, a veces, también arrogante que es lo que esta presidenta ha demostrado, hablando sin ton ni son sobre cosas que desconoce.

Hay otro dicho que es: “Quien no sabe de una cosa, que se calle”, poca historia creo que sabe esta indocumentada, o acaso es na cortina de humo para ocultar el estado fallido que es Mexico donde te pueden quitar la vida para hacerse con tu móvil.

Creo que esta Presidenta tiene poca sangre, no ya indígena, sino criolla para reivindicar nada en nombre de los aborígenes.