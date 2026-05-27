Decir presidente es decir líder. Las gentes necesitan ser lideradas para conducirse en la vida de los grupos con corrección, necesitan tener referentes del bien y del mal, de lo pícaro, de lo legal, de lo terrenal, de lo políticamente correcto y de la mejor versión del género humano, bien para imitar o para intentar acercarse a lo más alto de lo que consideran una buena actuación o meta vital y profesional.

Recuerdo ahora afectuosamente a un presidente toledano que lo fue de Castilla-La Mancha, el primer presidente preautonómico, recientemente fallecido en febrero: Jesús Fuentes Lázaro. Lo conocí en Toledo, en eventos literarios con sencillez de invitado. Desde 2006 fue presidente de otra institución, la Asociación de Amigos de la Biblioteca de CLM. Maestro, profesor de literatura e historia, columnista, concejal, político…,esta primavera se le otorgan dos premios importantes, desgraciadamente a título póstumo, la Gran Cruz de Carlos III del Gobierno de España y la Medalla de Oro de CLM, esta última le será entregada en el acto del Día de la Región. Un placer haberle conocido, sobre todo en la gran Biblioteca, la cual asesoraba junto al compromiso de la construcción de CLM, en política social, en educación, en cultura y en el cariño por su tierra. En la última de sus columnas “Capilla Sixtina” habla de otro presidente, Donald Trump, se titula “Petición al pueblo norteamericano”, insta a que los norteamericanos paren a Trump, tras el asalto y detención de otro presidente, el venezolano, para que el pueblo no se sienta culpable de asesinatos y muertes gratuitas y llama narcisista y ególatra al presidente de EEUU.

Como sabemos, no siempre ocurre así, a lo del compromiso social de los presidentes y expresidentes me refiero. Quizá todos ellos, ultimados sus cargos principales, deberían abrazar y presidir por ejemplo, una asociación de amigos de cualquier pueblo o ciudad, de cualquier biblioteca, por aquello del poder del libro, posiblemente ninguno de ellos se llevara libros a las cajas fuertes en despachos sobrantes de partidos con secretarias celosas de conservar allí lealtad, alegría, dinero y poder.

Privilegios, impunidad, lobby, millones, engaños, ingresos millonarios…, son palabras cercanas al hecho de influir en cargos públicos, al tiempo que “supuestamente” te paguen por ello. Se dice que el lobby es habitual entre expresidentes y ex altos cargos. Claro, que no todos los presidentes y expresidentes son iguales y algunos vuelven al mundo de la cultura a su madurez, cumpliendo años de una forma saludablemente activa, recibiendo su retirada como la vejez debería ser: siendo consultados por su experiencia y sabiduría, muchos deberían abrir de una vez la gran escuela de la igualdad, del progreso, de la tolerancia y de la honestidad, siendo sabios de la política y no de otros bienes atesorados.

Si nos pidieran adjudicar una palabra a cada presidente o expresidente conocido, de gobierno o de comunidad autónoma, pocos se salvarían de apellidarse de forma correcta y positiva.