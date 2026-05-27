El imperativo categórico y el amor: de Kant a Juan Pablo II

Vivimos en una época donde se habla constantemente de amor, pero rara vez se reflexiona seriamente sobre él. Se confunde el amor con la emoción pasajera, con la atracción, con la necesidad afectiva o incluso con el consumo emocional del otro. Se dice “te quiero”, cuando muchas veces lo que realmente se quiere es no sentirse solo, ser validado o satisfacer un deseo propio. En ese contexto, resulta sorprendente descubrir que un filósofo aparentemente frío y racional como Immanuel Kant puede ayudarnos a comprender una dimensión profunda del amor humano.

Kant formuló una de las ideas morales más radicales de la modernidad: el ser humano nunca debe ser tratado únicamente como un medio, sino siempre como un fin en sí mismo. Ese principio, conocido como el imperativo categórico, no era una simple norma abstracta. Era una revolución ética. Significaba que ninguna persona puede ser reducida a instrumento del placer, del interés, de la utilidad o del beneficio ajeno.

{Obra de tal modo que uses la humanidad siempre como un fin y nunca solamente como un medio}

Y aquí aparece un puente inesperado con la obra Amor y responsabilidad de Karol Wojtyła. Antes de ser papa, Wojtyła desarrolló una filosofía del amor profundamente influida por la tradición cristiana, pero también sorprendentemente cercana a la defensa kantiana de la dignidad humana. Su tesis central era demoledora por su claridad: el problema moral esencial del amor aparece cuando una persona utiliza a otra como objeto.

Para Wojtyła, el amor auténtico nunca puede reducir al otro a mero instrumento de placer o satisfacción emocional. Y eso es exactamente lo que denunciaba Kant desde otro lenguaje filosófico. Ambos coinciden en algo incómodo para nuestra cultura contemporánea: el ser humano posee dignidad, no precio.

La diferencia es importante. Las cosas tienen utilidad. Las personas tienen valor absoluto. Hoy, sin embargo, gran parte de las relaciones humanas funcionan según una lógica de consumo. Las aplicaciones afectivas, la cultura de la inmediatez y el narcisismo emocional han convertido muchas relaciones en contratos temporales basados en la satisfacción mutua. Mientras el otro responde a mis necesidades, permanezco. Cuando deja de hacerlo, desaparezco. Eso no es amor maduro; es intercambio.

Wojtyła lo vio con enorme lucidez: la sensualidad y la afectividad son dimensiones legítimas y bellas del amor, pero si no están integradas en una verdadera entrega personal, terminan degradando al otro. El cuerpo deja entonces de ser expresión de comunión para convertirse en objeto de consumo. Y ahí el amor se vacía lentamente desde dentro.

Kant probablemente habría dicho algo parecido, aunque con un lenguaje menos existencial y más racional: cuando utilizamos a alguien exclusivamente para nuestro placer, ya hemos violado la ley moral.

Lo interesante es que ambos pensadores, desde caminos distintos, llegan a una misma conclusión: amar exige autodominio. Y esta idea choca frontalmente con una sociedad que identifica libertad con hacer lo que uno desea en cada momento. Para Kant, la verdadera libertad no consiste en obedecer impulsos, sino en gobernarse moralmente. Para Wojtyła, el amor auténtico implica precisamente la capacidad de salir del egoísmo posesivo para afirmar el bien del otro.

Eso tiene consecuencias enormes.

Porque muchas relaciones fracasan no por falta de sentimiento, sino por exceso de ego. Queremos ser amados, pero no aprender a amar. Queremos intensidad emocional, pero evitamos la responsabilidad que implica sostener una entrega verdadera. Confundimos enamoramiento con amor y deseo con comunión.

Ahí es donde Amor y responsabilidad sigue siendo profundamente actual. Wojtyła entendió que el amor humano no puede sostenerse únicamente sobre la emoción porque las emociones cambian. Necesita una decisión ética. Necesita voluntad. Necesita reconocer al otro como alguien sagrado, irreductible, inviolable.

En el fondo, el imperativo categórico kantiano y la visión personalista de Wojtyła convergen en un mismo punto: el amor comienza cuando dejamos de usar al otro.

Y quizá esa sea una de las verdades más olvidadas de nuestro tiempo. Porque una sociedad puede hablar constantemente de libertad y de amor mientras sigue tratando a las personas como objetos intercambiables. El resultado es visible: vínculos frágiles, miedo al compromiso, relaciones superficiales y una profunda soledad afectiva.

El desafío verdadero no es aprender técnicas para seducir ni acumular experiencias emocionales. El desafío es mucho más difícil: aprender a mirar al otro no desde el deseo de poseer, sino desde el respeto a su dignidad.

Ahí empieza el amor adulto.

Y ahí, curiosamente, se encuentran un filósofo ilustrado del siglo XVIII y un pensador cristiano del siglo XX.