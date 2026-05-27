«Oye, Google, ¿puedo aparcar aquí?»

Volvo Cars y Google pretenden crear una nueva generación de experiencias de conducción contextuales combinando lo mejor de sus respectivas tecnologías y aprovechando los últimos avances en IA y Google Gemini.



Como parte de una primicia mundial, Volvo Cars y Google harán una demostración de la integración de la cámara para vehículos de Google Gemini en el EX60 durante la conferencia Google I/O (19 y 20 de mayo). Esta primicia allana el camino hacia un futuro en el que, con el permiso del conductor, Gemini podrá ver y entender su entorno desde la perspectiva del vehículo en tiempo real.

El resultado será una experiencia de conducción más útil en cosas como recordar el significado de una señal de tráfico, interpretar las marcas viales o, simplemente, solicitar más información sobre un punto de referencia o un restaurante.

Tomemos como ejemplo el aparcamiento. Al leer e interpretar las señales de aparcamiento en tiempo real, el sistema ayuda a los conductores a entender rápidamente las restricciones, los límites de tiempo, los permisos necesarios o las tarifas. En lugar de tener que adivinar si podemos aparcar en una determinada plaza, los conductores reciben indicaciones claras en el momento y el lugar que las necesitan.



«El EX60 es una plataforma ideal para explorar el futuro de la conducción sensible al contexto», comenta Alwin Bakkenes, responsable de Global Software Engineering en Volvo Cars. «Colaborar estrechamente con Google como socio principal en materia de dispositivos nos permite llevar los últimos avances en IA al entorno de la automoción de una forma más rápida y colaborativa que nunca».

Estos conceptos ofrecen una primera imagen de cómo las experiencias con IA adaptadas al contexto llegarán a ser parte de la conducción cotidiana en el futuro. Y todo ello es posible gracias a la comprensión multimodal* del modelo Gemini, a la unidad de procesamiento neuronal** del EX60 y a su arquitectura definida por software.

Indicaciones más intuitivas con la navegación inmersiva de Google Maps

En breve, Volvo Cars también será una de las primeras marcas en incorporar la navegación inmersiva de Google Maps en sus vehículos. Con una nueva vista en 3D, la navegación inmersiva ofrece una orientación incluso más intuitiva a los conductores, ayudándoles a mantenerse informados y concentrados en la carretera.



Los conductores verán que su ruta cobra vida mediante la representación de edificios, túneles, pasos elevados y otros elementos, para que puedan ver rápidamente carreteras y giros complejos. Esta función resulta especialmente útil en entornos urbanos, donde los rascacielos y las intersecciones con mucho tráfico pueden dificultar la visibilidad de la carretera.

Además, las indicaciones de voz son ahora más naturales, con instrucciones útiles que mencionan puntos de referencia del entorno real, además de la distancia y el tiempo, por ejemplo: «Después de este semáforo, gira a la izquierda en la siguiente calle una vez pasada la biblioteca». Al sincronizar las instrucciones que oyen los conductores con lo que están viendo, seguir las indicaciones del sistema de navegación es incluso más sencillo.

«Estamos encantados de colaborar con Volvo Cars para crear la próxima generación de experiencias de conducción en el mundo real», comenta Patrick Brady, vicepresidente de Android for Cars en Google. «En el futuro, Gemini hará que conducir sea incluso más útil, ya que nos permitirá aprender más cosas sobre el entorno mientras estamos en la carretera. Y con la navegación inmersiva, estamos ofreciendo a nuestros conductores la mayor actualización de Google Maps en más de una década».

La navegación inmersiva de Google Maps estará disponible primero en los Volvo EX60, EX90 y ES90. Estos anuncios reflejan la relación continua que mantienen Volvo Carsy Google, ya que ambas empresas colaboran para dar forma a la próxima generación de sistemas de inteligencia para vehículos.

La frase de Enzo Ferrari Il Comendatore “Cuando usted compra un Ferrari, está pagando por el motor. El resto se lo doy gratis. Enzo Ferrari”.