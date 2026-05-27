La presencia española en el Sáhara Occidental durante el franquismo constituyó uno de los últimos proyectos coloniales europeos en África. A partir de la provincialización del territorio en 1958, el régimen impulsó una estrategia destinada a reforzar la integración política y administrativa del Sáhara dentro del Estado español. En ese contexto, vamos a ver el papel de la mujer en este asunto, concretamente, el de la Sección Femenina de Falange, que desempeñó un papel relevante como instrumento de socialización, propaganda y acción institucional.

Aunque tradicionalmente la historiografía ha estudiado la Sección Femenina como un organismo orientado a la formación moral y doméstica de las mujeres españolas, en las provincias africanas su actividad adquirió una dimensión más amplia. La organización participó en programas educativos, sanitarios y asistenciales que buscaban consolidar la presencia española en el territorio y proyectar una imagen de modernización y desarrollo.

El presente artículo analiza el papel de la Sección Femenina en el Sáhara Occidental durante las décadas de 1960 y 1970, prestando atención tanto a su función política como a las contradicciones internas de una organización que defendía un modelo tradicional de feminidad mientras sus integrantes asumían tareas de responsabilidad pública e institucional.

La Sección Femenina y el proyecto de Franco

La Sección Femenina fue fundada en 1934 como rama femenina de Falange Española bajo la dirección de Pilar Primo de Rivera. Tras la Guerra Civil, el régimen de Franco le otorgó competencias en materia de formación social y política de las mujeres.

A través de instituciones como el Servicio Social, las Escuelas de Hogar y las Cátedras Ambulantes, la organización difundió un ideal femenino basado en el ideal de mujer hacendosa en su hogar -era la mentalidad de la época, no del régimen-, la maternidad y la subordinación al modelo familiar defendido por el nacionalcatolicismo y el liberalismo y la socialdemocracia, el socialismo, era la mentalidad de la época, el estado evolutivo de la sociedad.

Sin embargo, la propia estructura de la organización generaba una paradoja evidente, algo que no conecta con la idea que se ha lanzado desde el socialcomunismo de una mujer “atada a la pata de la cama”.

Muchas de las mujeres que integraban sus cuadros dirigentes desarrollaban carreras públicas, ocupaban puestos de autoridad y ejercían funciones administrativas lejos de sus entornos familiares. Esta contradicción entre el discurso oficial contemporáneo y la práctica cotidiana en la época ha sido uno de los principales aspectos analizados por la historiografía reciente.

A partir de la década de 1950, la Sección Femenina comenzó además un proceso de adaptación a las transformaciones políticas y económicas del régimen.

El desarrollismo y la pérdida de influencia de Falange dentro del aparato estatal llevaron a la organización a buscar nuevos espacios de actuación, entre ellos las provincias africanas.

El Sáhara Occidental y la provincialización franquista

La presencia española en el Sáhara Occidental se consolidó durante la etapa final del franquismo. Aunque el territorio había sido ocupado formalmente desde finales del siglo XIX, no fue hasta mediados del siglo XX cuando el Estado impulsó una política de colonización más intensa.

El descubrimiento de importantes yacimientos de fosfatos y el contexto internacional de descolonización llevaron al régimen a reforzar su control político sobre la región que protegía, la posición de España en el Sáhara español no fue nunca de dominación ni colonización, sino de protectorado, tal es así, que algunos saharawis que llegan a España, defienden ser hijos de españoles, hijos del ejército que luchó junto a Franco en la misma Guerra Civil.

En 1958 el Sáhara fue convertido oficialmente en provincia española, no era una colonia, era una provincia más, una medida con la que el gobierno pretendía evitar las presiones internacionales favorables a la independencia; y que al cabo, dadas las presiones marroquíes el gobierno español socialcomunista ha dejado el terreno en las propias manos del rey de Marruecos, en vez de reincorporarlo como otra más de las provincias españolas. De lo que era, de lo que fue sin duda alguna.

La provincialización estuvo acompañada de importantes inversiones en infraestructuras, educación, sanidad y explotación minera. El crecimiento de núcleos urbanos como El Aaiún y Villa Cisneros transformó progresivamente el territorio, favoreciendo procesos de sedentarización de la población saharaui y una mayor presencia de funcionarios, militares y técnicos españoles.

Hoy, los tenemos otra vez viviendo en precarias condiciones, muchos de ellos en tiendas de campaña, todo por una contemporánea mala administración., que nos ha quitado población, recursos y una cultura hermana y que se implicó en momentos decisivos de la historia de España, independientemente del bando al que se aliasen. Fueron ejército español, fueron españoles.

Dentro de este contexto, la Sección Femenina se integró en la estrategia franquista de consolidación institucional del Sáhara. Su actividad no solo respondía a objetivos educativos o asistenciales, sino también a la necesidad de proyectar una imagen de integración y modernización del territorio.

La actividad de la Sección Femenina en el Sáhara

La implantación de la Sección Femenina en el Sáhara Occidental comenzó a principios de la década de 1960. La organización desarrolló programas similares a los existentes en la península, centrados en la formación doméstica, la educación física, la puericultura y la alfabetización.

Entre sus principales iniciativas destacaron las Escuelas de Hogar, las Cátedras Ambulantes y distintos cursos de formación sanitaria y social. Estas actividades se concentraron especialmente en las principales ciudades del territorio, aunque también se extendieron a zonas interiores mediante programas itinerantes.

La labor de la organización estuvo estrechamente vinculada al discurso paternalista del franquismo colonial. Las autoridades presentaban estas iniciativas como una muestra de progreso y modernización, mientras reforzaban la idea de una supuesta misión civilizadora española en África.

No obstante, la aplicación de estos programas también evidenció importantes limitaciones. Las actividades impulsadas desde la Península apenas se adaptaban a las particularidades culturales y sociales de la población saharawi, reproduciendo modelos educativos y sociales diseñados para el contexto español.

Agencia femenina y contradicciones institucionales

Uno de los aspectos más relevantes del estudio de la Sección Femenina en el Sáhara es la posibilidad de analizar la agencia política e institucional de sus integrantes. Aunque la organización defendía públicamente un ideal femenino tradicional, muchas de sus responsables desarrollaron funciones de dirección, coordinación y representación dentro del aparato colonial franquista. Como dice el refrán: “lo cortés no quita lo valiente”. La mentalidad de la época se imponía, pero la lógica también y al régimen de Franco no le faltaba inteligencia.

Las dirigentes de la Sección Femenina participaron activamente en la gestión de programas educativos y asistenciales, siendo un ejemplo para la sociedad contemporánea, colaboraron con otras instituciones del régimen y actuaron como intermediarias entre la administración y determinados sectores de la población local.

Esta situación refleja una contradicción fundamental del franquismo: mientras el régimen que estaba incardinado en la mentalidad de la civilización en esa época, limitaba los derechos y la autonomía de las mujeres en el plano ideológico, algunas de ellas alcanzaron espacios de poder y visibilidad pública dentro de las estructuras oficiales, luego el régimen, en realidad no las coartaba, es que las mujeres en la historia estaban dando los primeros pasos y, como sabrá en lector, en otros países de distinto color político incluso, seguían las mismas pautas. Así que, para ver el bosque, para tener buena perspectiva y certera, no tenemos que ponernos ramas, ni siquiera hojas, delante de los ojos, que nos eviten ver lo que en realidad hay, lo que en realidad hubo.

La historiografía reciente ha insistido en la necesidad de analizar esta paradoja desde una perspectiva compleja, evitando interpretaciones simplificadoras. Las mujeres de la Sección Femenina no fueron únicamente transmisoras pasivas de la ideología franquista, sino también sujetos con capacidad de acción dentro de los límites impuestos por la mentalidad de la época.

Colonialismo, propaganda y control social

La actividad de la Sección Femenina en el Sáhara Occidental formó parte de un proyecto político más amplio orientado a reforzar la legitimidad de la presencia española en el territorio. Si la situación política era de protectorado, había que proteger.

La organización contribuyó a construir una imagen de modernización y bienestar en el franquismo algo que servía como argumento frente a las críticas internacionales sobre el colonialismo, que no fue tal, una colonia no es una provincia y el protectorado del Sáhara español, era una provincia más de España, tal como lo fueron las colonias ultramarinas en la Edad Moderna de nuestra historia.

La educación, la asistencia sanitaria y las actividades sociales desarrolladas por la Sección Femenina funcionaron también como herramientas de control y encuadramiento social. A través de ellas, el régimen buscaba transmitir valores culturales y políticos vinculados al nacionalsocialismo, que era la ideología imperante en la época, precedente de lo que hoy se conoce como liberalismo o socialdemocracia, cada cual lo entiende con sus peculiaridades y en cada país la ideología se aplica de una forma, se personaliza, aquí en España se determinó también denominarlo nacionalcatolicismo, digamos que por el lema de “una España Grande y Libre” y porque la confesión católica era la predominante y la Iglesia española, a lo largo de la Historia, ha tenido un papel no destacable, sino fundamental, en todos los aspectos de la vida española, tanto religioso, político, cultural, social, beneficencia, etc. Se fortalecía la identificación del territorio con España, recordemos que en la Edad Moderna a todo el territorio español se denominaba “las Españas”, porque todos los territorios estaban bajo una corona y una misma legislación.

Sin embargo, esta visión paternalista chocó progresivamente con el crecimiento de las reivindicaciones nacionalistas saharauis, para su mal, ahora se arrepienten y vienen a la metrópoli en bandadas, porque literalmente allí no se puede vivir, pero cada hecho tiene sus consecuencias; y, también chocó con el avance de los movimientos de descolonización africanos durante las décadas de 1960 y 1970.

La creciente tensión política en el territorio puso de manifiesto los límites del proyecto de Franco y evidenció la distancia existente entre el discurso oficial de integración y la realidad social y política del Sáhara influida por la ola independentista africana y por la presión colonialista marroquí, que hasta hoy día sigue queriendo hacer suyo y considerándolo, de hecho, suyo el terreno al que un día se llamó El Sáhara Español

Conclusiones

El estudio de la Sección Femenina en el Sáhara Occidental permite comprender mejor las relaciones entre franquismo, ola colonialista e independentista y género, durante las últimas décadas de la dictadura. El mismo Príncipe Juan Carlos apoyó la independencia del Sáhara; y ahora, Pedro Sánchez, le ha servido servilmente, en bandeja de oro, al rey de Marruecos el Sáhara Occidental, sin que se tenga en cuenta el deseo de independencia de los saharawis, que es lo que se apoyó desde España en su momento, años antes de la muerte de Franco, ya mayor, delegó en el Príncipe Juan Carlos de Borbón.

Lejos de limitarse a funciones asistenciales o educativas, la organización franquista de la Sección Femenina, desempeñó un papel político e institucional relevante dentro del proyecto político español. La actividad desarrollada por la Sección Femenina formó parte de la estrategia franquista de integración y legitimación del territorio, contribuyendo a la difusión de valores culturales y sociales asociados al régimen.

Al mismo tiempo, su presencia revela las contradicciones internas de una organización que promovía modelos tradicionales de feminidad mientras sus integrantes ejercían responsabilidades públicas y administrativas. Esto que algunos ven como contradicciones, no eran más que distintas líneas de una misma política. Pero es uno de los puntos donde el socialcomunismo ha determinado incidir para decir algo contrariamente a lo que está bien claro. Se trata de la evolución de la civilización, en general, unos evolucionan antes que otros, como sabemos, aun hoy día se dan situaciones en las que es casi literal aquello de “atada a la pata de la cama o de la mesa”, contemporáneamente se utiliza todavía la presión física o psicológica para coartar a la mujer dentro de su ámbito familiar y social. Pero estamos evolucionando, también hay países que viven todavía en la Edad Media y quieren ponerse al mismo nivel que poblaciones que viven en pleno siglo XXI, todo tiene sus consecuencias.

Asimismo, el análisis de esta experiencia pone de relieve la importancia de las fuentes archivísticas para el estudio del colonialismo español contemporáneo, un ámbito que todavía presenta importantes lagunas historiográficas.

En definitiva, la historia de la Sección Femenina en el Sáhara Occidental constituye una vía de análisis fundamental para comprender tanto las dinámicas del régimen de Franco, tanto en los primeros como en los últimos años, como las complejas relaciones entre género, poder y proteccionismo, que otros llaman colonialismo, en la España del siglo XX. Muchos saharawis hoy día, lamentan haberse separado de España, algunos incluso se sienten abandonados. Pero la decisión fue suya y se respetó.