Solo cuatro apuntes para la reflexión en casa

Llamativa la respuesta y un tanto alejada de la realidad de nuestro país hasta impensable, el hecho de que algún día pudiésemos leer o escucharla en algunos de los medios de primera presencia para la ciudadanía española.

La coordinadora de la Unidad Académica de Bioética de la Udelar, Marianela Barcia, sostuvo que Uruguay debe discutir colectivamente qué límites quiere ponerle a la inteligencia artificial antes de “perder libertad” en manos de plataformas y algoritmos.

“Si me preguntan qué es lo que el país tiene que ocuparse ya, tiene que ver (...) con las inequidades que existen en las condiciones de vida de las personas y en el acceso. Es una falacia decir que la tecnología está disponible para todo el mundo, porque su uso es muy distinto según la clase social.

Uruguay no podrá dar una discusión real sobre el futuro de la inteligencia artificial (IA) mientras persista la pobreza infantil; hay muchísima evidencia de qué es lo que necesita un niño o una niña para crecer y lo último, ni siquiera debe estar en la lista de lo que se necesita, es una pantalla”.

“España con el 28.4% lidera la tasa de pobreza infantil mas elevada de la Unión Europea.”

“España está a la cabeza de Europa en el uso de las TIC en las aulas”.

“España es el mejor país de Europa para las personas LGTBIQ+. El Gobierno ha cumplido los compromisos establecidos en las leyes LGTBI+ y trans”. Destacando entre las CCAA la del País Vasco, en ese afán del gobierno y diputaciones en dejar huella grabada en el subconsciente colectivo como nueva religión con estampas desde que subimos a los autobuses de Lurraldebus en que las siglas LGTBIQ+ en la mampara de la cabina, y hasta en cualquier festejo popular como la Korrika y bertsolarismo con los payasos vip recorriendo nuestros pueblos y orientadores transexuales recorriendo ikastolas y campamentos de verano promovidos por conocidos personajes de EITB.

¿Que esperar si en mayo de 2025 en las palabras de apertura de un congreso Trans pudimos escuchar al lehendakari Pradales decir: “ “Hemos superado aquellos tiempos en que solo era el hombre quien tenía pene y solo las mujeres vulva”?

Desde 2015 en Uruguay se celebraban debates sobre la implantación de la ideología de género en las escuelas “como estrategia internacional por parte de la apisonadora internacional del globalismo” a través de la: “Guía Educación y Diversidad Sexual” según denuncian el grupo de Profesionales de la Ética Psicoeducativa.

¿Cuándo empezaremos a conocer algo parecido en Euskadi….o como mínimo otra neutralidad y apertura más plural para este tema por parte de los medios de comunicación vascos….todos?