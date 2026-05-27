Zapatero santifica

Dice Zapatero en una de sus “deposiciones”: “el infinito es el infinito”. A lo que yo le diría que cada vez le quiero más por lo bien que se explica. “Que el infinito no cabe en nuestra cabeza”. Y yo le corregiría diciendo que depende de las dimensiones de la cabeza. “Que no podemos advertir las distancias”. Yo le corregiría comentándole que fuera más comedido en sus afirmaciones ya que depende de la situación en la que se encuentra el espectador. “Que no podemos concebir el Todo”. Yo le amonestaría advirtiéndole de que no generalice sus limitaciones.

A pesar de la alta estima que le tengo, `pongo en duda a Zapatero en este sentido porque cuando era pequeño mi papá me preguntaba:” A ver, niño ¿Cuánto quieres a mamá?” Y yo, con la claridad que me caracteriza, le contestaba:” Yo quiero a mamá como de aquí al infinito ida y vuelta”. Luego, ahí tienen la prueba de que el infinito se puede imaginar, pues tiene un comienzo y un fin. Verán: el infinito es como una anaconda a la que le pisan la cola mientras ella da la vuelta al universo y al regresar por el otro “lao”, le muerde en el pompis ¿lo pillan? Según creo, esto es así porque el infinito cabe donde cabe la palabra que lo designa pues sin el verbo, el infinito no es “na”…

En fin, según decía mi gran amigo Einstein, hay dos cosas que son infinitas:” El universo y la estupidez humana”. Y yo añadiría una tercera: la paciencia. Monseñor Escrivá de Balaguer pontificaba:” Bienaventurados los que me hacen la vida imposible porque estos me santifican”. Debe ser por eso que me gusta tanto escuchar a Zapatero…