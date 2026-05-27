El presunto Zapatero

“Seamos leales con nuestros pueblos, con nuestros compatriotas. Tenemos que lograr unir el mundo para salvar la tierra, nuestra tierra. Nuestra tierra, en la que viven pobres, demasiados pobres, y ricos, demasiados ricos. La tierra no pertenece a nadie, salvo al viento”… . Perdonen ustedes pero es que estaba entretenido recordando aquella memorable intervención de Zapatero -que no sé qué tratamiento darle mientras no se aclare su situación procesal- en la Cumbre del Clima de Copenhague en el año 2009. ¿Se acuerdan? Como no acordarse, claro, porque, recurriendo a Dickens, digo que era el mejor de los tiempos y era el peor de los tiempos; la edad del buenismo y de la memoria histórica; la era de la luz del chiringuito y de la cultura en tinieblas; la primavera de los brotes verdes, de los que el entonces presidente hablaba como si fuera el padre Mundina, y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero nada teníamos -en especial los parados y quien no presumía de tío sindicalista-; íbamos directamente al cielo del progreso y nos extraviábamos en el camino opuesto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual, que da un poco de repelús.

Hoy existen indicios de que como la tierra no pertenece a nadie, Zapatero ha querido hacerla suya con la codicia de un ranchero del lejano Oeste, pasando a engrosar la nómina de los ricos de los que hablaba y tomándole el pelo a los pobres venezolanos, a los venezolanos pobres y al conjunto de los españoles que entre todos suman unos cuantos millones de ingenuos. Se empeñó en ser el Olof Palme español, en el Gandhi del puño y de la rosa, y mucho me temo que va camino de convertirse en el fogón donde la izquierda al completo corre el riesgo de quemarse las pocas manos que les quedan sanas y el próximo “ese señor del que usted me habla”. Todo muy presunto, desde luego. Y a propósito, “presunto” es el nombre que los portugueses le dan al jamón. El modo en que estos llaman al chorizo, lo ignoro por completo.