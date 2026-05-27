Para guiar el desarrollo de la inteligencia artificial
|Jesús Domingo Martínez, Girona
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En 2023 muchos de los principales expertos e impulsores de la inteligencia artificial defendieron en una carta abierta una moratoria con el objetivo de evitar que a la humanidad se le fuera de las manos el desarrollo de esta tecnología.
La inteligencia artificial fue el tema sobre el que reflexionaba el Papa en su mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales y nos habla en su primera Encíclica. Y es que la realidad es que hoy estamos inmersos en una carrera mundial por el control de esta tecnología, cuya penetración en la vida de las personas es cada vez más significativa. De ahí la importancia de la contribución del Papa a este debate, alertando de la necesidad de cuidar los aspectos más humanos de la comunicación, cultivando la capacidad de escucha, de pensamiento crítico y de apertura a quien piensa de manera diferente. Por teóricas que puedan sonar estas reflexiones, es nuestra propia humanidad la que está en juego.
En 2023 muchos de los principales expertos e impulsores de la inteligencia artificial defendieron en una carta abierta una moratoria con el objetivo de evitar que a la humanidad se le fuera de las manos el desarrollo de esta tecnología.
Se detuvo el caminante ante una Iglesia majestuosa seguro de haber hallado en medio de la nada un tesoro. Muchos eran los que entraban lo que le hizo presagiar que lo que allí se exponía eran obras para admirar; mientras se aproximaba y no perdía detalle de su grandiosidad preparaba la cámara para dejar constancia de lo que sus ojos se disponían a contemplar.
Antes de entrar en la frase famosa de Alfonso Guerra allá por el año 2012, si mal no recuerdo, pues por aquel entonces hice un escrito sobre ella que voy a reeditar más abajo, quiero señalar eso que dijo un tal Breno (jefe galo) que había sitiado y vencido a la ciudad de Roma en el siglo 390 a. c.: Vae victis (¡Ay de los vencidos!) ¿Por qué digo esto? Pues por lo que nos espera a los ciudadanos de a pie si el PP gana el próximo año las Elecciones Generales.