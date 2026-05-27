Para guiar el desarrollo de la inteligencia artificial

En 2023 muchos de los principales expertos e impulsores de la inteligencia artificial defendieron en una carta abierta una moratoria con el objetivo de evitar que a la humanidad se le fuera de las manos el desarrollo de esta tecnología.

La inteligencia artificial fue el tema sobre el que reflexionaba el Papa en su mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales y nos habla en su primera Encíclica. Y es que la realidad es que hoy estamos inmersos en una carrera mundial por el control de esta tecnología, cuya penetración en la vida de las personas es cada vez más significativa. De ahí la importancia de la contribución del Papa a este debate, alertando de la necesidad de cuidar los aspectos más humanos de la comunicación, cultivando la capacidad de escucha, de pensamiento crítico y de apertura a quien piensa de manera diferente. Por teóricas que puedan sonar estas reflexiones, es nuestra propia humanidad la que está en juego.