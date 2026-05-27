Zapatero a tus zapatos

Aquí en esta España, parece ser que nadie conoce a alguien. Todos se tapan unos a otros. Ya no se conocen por separadas la verdad y la mentira.

Mucho se está diciendo y hablando estos últimos días del expresidente Zapatero, con una imputación en toda regla. Según escribe el Mundo: “el hecho de haber sido citado este martes por la Audiencia Nacional imputado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales por el caso de la compañía aérea Plus Ultra, adquiere una dimensión que la oposición no ha dejado pasar por alto pidiendo ya responsabilidades al actual jefe del Ejecutivo”.

Cuando el arroyo suena es que, lleva agua, donde lleva arrastrando también una cantidad de lodo y fango, esta última palabra, fango, muy deletreada por los políticos con mucho descaro y que, está en boca de todos los políticos, bien sean de izquierda o de derechas.

No hay que olvidar el léxico repetitivo de Plus Ultra. Aquí en esta España, parece ser que nadie conoce a alguien. Todos se tapan unos a otros. Ya no se conocen por separadas la verdad y la mentira.

Lo hemos visto en los ERE, en el caso Marta del Castillo, caso sin resolverse, el cual tiene su mandanga y lo que queda morena mía. La imputación del hombre de la ceja, como yo le llamo a Zapatero, nos deja con los pies abiertos, dejando pasar entrepiernas, toda esta amalgama de casos curiosos y flemáticos en el tiempo transcurrido de unos y los presentes de otros.

El mundo de la política entre unos y otros, va por el arroyo que antes mencionaba, lleno de lodo y barro pestilente. Este trajín de Plis Ultra, nos llevará tiempo, como siempre ha sido en esta España, hasta llegar al olvido. Donde quedaran estos casos sin resolver y si se llega a conclusiones de culpabilidad, no sigo, ya que aquí mangonean muchas personas.

Da asco pensar que, las manos boca arriba pidiendo dineros, digo dineros, ya que cualquier moneda sirve para estos “señores del dinero” Libertad Digital dice: Julio Martínez borró "de manera sistemática" los mensajes con Zapatero. "Zapatero y Julio Martínez Martínez adoptan conductas dirigidas a evitar que se establezca una vinculación directa con la actividad ilícita".

Gracias a Dios que, aún quedan periodistas profesionales y cuando digo profesionales, probablemente no extienden sus manos boca arriba. Garabateo una frase de zapatero que me ha dejado turulato: “Todo lo que se ha dicho de mí son falsedades, enormes falsedades”. Ya ve, señor de la ceja, la mentira y la verdad son amigas, estas se van de la mano a la feria de Córdoba. Aquí dejo una frase lapidaria: Bolaños muestra su confianza en Zapatero y su respeto en la labor de la Justicia. Pues miren, yo no creo en esa justicia con los ojos vendados.