El desencanto en la participación de la vida política. Corrupción generalizada

Muchos españoles aún no entendemos como en los programas electorales de los partidos políticos, no se suprimen los privilegios que poseen la clase política.

Es inaudito, asombroso que la ciudadanía no se levante ante tanto atropello e injusticia y que aguanten sumiso las decisiones que propugnen los gobernantes sin rechistar.

Manipulación, mentiras y falta de honestidad de los políticos, deberían de sancionarse siempre. El hecho de que se matara a Montesquieu, por capricho político, es insólito. El poder judicial en una democracia siempre es independiente.

La política al servicio del pueblo, no el pueblo al servicio de los políticos.

Eliminación de privilegios y pagas vitalicias. De igual forma que cualquier otra persona, el político debe ajustarse a las mismas normas que cualquier trabajador.

Las corruptelas, latrocinios por parte de cualquier representante político, en cualquier ámbito de la política (gobierno de la nación, congreso, senado, gobierno de la comunidad autónoma, diputaciones, cabildos, ayuntamientos) tendrían que ser castigadas de forma ejemplarizante, devolviendo hasta el último euro, del dinero robado y, lógicamente pasar una temporada en la sombra, sin tantas comodidades y lujos, aportando en la reparación a la sociedad, por el daño infligido. Es lo que verdaderamente se hace con cualquier ciudadano si comete un delito.

Por último, hay que recordar que la participación en la política no es un medio para poder subsistir de forma perenne y por los siglos de los siglos, es un servicio a la sociedad, es un privilegio servir a los demás. Las personas que aportan su sabiduría y preparación para que la ciudadanía progrese en todos los ámbitos, estos son los que realmente deben guiarnos, los ineptos, asesorados por expertos, no sirven con el propósito de realizar esta labor importantísima, que es, para el beneficio de la Nación. Una vez que se haya acabado la legislatura y el servicio público realizado, ese ciudadano se incorporará a su trabajo anterior.

Conclusión, si acabamos con todas estas actuaciones, el dinero robado es pérdida para beneficio en inversiones sanitarias, educativas, en construcción de viviendas sociales para ayuda de nuestros jóvenes, personas necesitadas y las infraestructuras de carreteras, ferrocarriles y presas ((pantanos) red de obras públicas movilidad, transporte y gestión hídrica; muy necesitadas por abandono de mantenimiento.