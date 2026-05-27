La fábrica autónoma: Schaeffler gana el Premio Alemán a la Innovación por su metaverso industrial

Schaeffler gana el prestigioso Premio Alemán a la Innovación (Deutscher Innovationspreis) por la implementación de su propio metaverso industrial en sus plantas. El metaverso industrial combina la producción real con simulaciones digitales y garantiza así procesos de fabricación aún más eficientes. El galardón pone el foco sobre el alto nivel de Schaeffler en términos de innovación en el ámbito de la fabricación autónoma y asistida por la IA Schaeffler, la Motion Technology Company, ha sido galardonada con el prestigioso Premio Alemán a la Innovación (Deutscher Innovationspreis) en la categoría de "grandes empresas" por su metaverso industrial. El ecosistema digital cierra la brecha entre la planta física y el entorno virtual. Gracias a la integración fluida de modelos de simulación y soluciones de software asistidos por IA, Schaeffler crea un entorno de producción impulsado por datos y altamente eficiente. Estos cimientos tecnológicos sientan las bases para el uso a gran escala de recursos de producción autónomos, como los robots humanoides. Con ello, Schaeffler acelera su transición hacia un entorno de producción digital y autónoma. El premio se concede anualmente por la revista de negocios "WirtschaftsWoche", en cooperación con Accenture, la fundación BMW Foundation y O2 Telefónica, bajo el patrocinio del Ministerio Federal de Economía y Energía de Alemania. Reconoce a aquellas empresas cuyas soluciones innovadoras contribuyen de manera significativa a reforzar la competitividad global de Alemania y Europa.

Klaus Rosenfeld, CEO de Schaeffler AG, dijo: "Es motivo de gran satisfacción haber sido galardonados con el Premio Alemán a la Innovación en la categoría de "grandes empresas". Con el metaverso industrial, no solo creamos un gemelo digital de nuestras plantas, sino también un ecosistema de aprendizaje continuo en el ámbito de la fabricación que contribuirá a asegurar nuestra competitividad a largo plazo. Mediante el uso de la IA en aplicaciones industriales y la incorporación de robots humanoides en la producción, sentamos las bases de la fábrica del futuro".

Metaverso industrial: de la simulación a la aplicación en producción

El metaverso industrial de Schaeffler combina un mapa digital tridimensional realista del entorno de producción con una simulación fiel de los procesos físicos. Además, integra el software de control de sistemas autónomos como vehículos AGV, humanoides e instalaciones con control programable. Con la ayuda de la IA física, se analizan señales de sensores, se identifican correlaciones y patrones, y se determinan acciones específicas. Mientras los robots ensayan sus secuencias de movimiento en el entorno virtual, los procesos de montaje ya se optimizan para alcanzar la máxima eficiencia antes de su implementación en el mundo real. Esto permite, por primera vez, automatizar procesos que hasta ahora se consideraban demasiado complejos o poco rentables. El metaverso industrial de Schaeffler ya se utiliza en diez emplazamientos. Hasta 2030 Schaeffler prevé ampliarlo al 50 % de sus plantas en todo el mundo.

El Dr. Jochen Schröder, COO de Schaeffler AG, dijo: "Para nosotros, el metaverso industrial es mucho más que una simple herramienta para optimizar procesos. Es el principal impulsor para la mejora de escalabilidad de los robots humanoides, puesto que los sistemas ciberfísicos pueden entrenarse de forma rápida y eficiente mediante IA física en el entorno virtual. Al utilizar el metaverso industrial, allanamos el camino hacia una automatización flexible de alto nivel y una mayor eficiencia en nuestra producción en serie a escala global".

