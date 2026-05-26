La nueva generación de barbacoas ya no ocupa espacio cuando no se usa

Durante años, la mayoría de barbacoas compartían el mismo problema: ocupaban demasiado espacio para el poco uso que terminaban teniendo. Grandes, incómodas de limpiar y difíciles de guardar, muchas acababan convirtiéndose en un objeto permanente en terrazas, balcones o jardines. Más trasto que plan.





Pero eso está empezando a cambiar.





Con la llegada del buen tiempo y el auge de la vida exterior en ciudad, aparece una nueva generación de barbacoas compactas pensadas para integrarse en el hogar urbano sin invadirlo. Ya no se trata solo de cocinar al aire libre, sino de hacerlo de forma práctica, limpia y compatible con espacios pequeños.





Ahí es donde entra HIDDEN BBQ, una barbacoa urbana de pared diseñada para balcones, terrazas y viviendas donde el espacio importa. Su propuesta parte de una idea simple: una barbacoa debería poder usarse con frecuencia, no convertirse en un objeto que da pereza sacar, limpiar y volver a guardar.





Cuando está cerrada, ocupa solo 6,7 centímetros de grosor. Integrada en la pared, prácticamente desaparece. Cuando se despliega, se transforma en una parrilla compacta y robusta preparada para cocinar con fuego real.





No necesita jardín.





No ocupa la terraza.





No obliga a convivir con un trasto permanente.





Además, el sistema está pensado para simplificar el uso diario. Las parrillas de acero inoxidable 304 son desmontables y aptas para lavavajillas, algo poco habitual en muchas barbacoas tradicionales. El objetivo no es solo ahorrar espacio, sino reducir la fricción de uso: encender, cocinar, limpiar y volver a tener la terraza libre.





“Queríamos una barbacoa que pudiéramos usar entre semana, no solo dos veces al año. Algo práctico, fácil de limpiar y que no se quedara ocupando la terraza todo el tiempo”, explican Santiago Cabruja y Xavi Cabre, cofundadores de HIDDEN BBQ.





El cambio conecta con una nueva forma de vivir balcones y terrazas pequeñas. Espacios que antes se utilizaban de forma puntual empiezan a convertirse en zonas reales de cocina exterior, reuniones y vida cotidiana.





Porque la nueva barbacoa urbana ya no busca ocupar más espacio.





Busca devolvérselo cuando termina.



