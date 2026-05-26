República Dominicana refuerza en Madrid su atractivo como destino de inversión inmobiliaria

Banreservas celebra en Madrid su segunda feria inmobiliaria internacional con más de 5.000 propiedades y condiciones preferentes de financiación República Dominicana continúa consolidando su posicionamiento internacional como uno de los destinos más atractivos para la inversión inmobiliaria en el Caribe. En este contexto, el Banco de Reservas de República Dominicana (Banreservas) realizó en Madrid la segunda edición de su feria inmobiliaria internacional, dirigida tanto a la diáspora dominicana residente en España como a potenciales inversores europeos interesados en el mercado dominicano.

La entidad financiera ofreció durante la feria hipotecas con condiciones preferentes, con tasa de 9,50 %, financiación de hasta el 90 % del valor del inmueble y plazos de hasta 20 años. Y como resultado de la jornada se realizaron desembolsos interinos por más de RD$ 2,240 millones de pesos dominicanos (32 millones de euros) a las constructoras participantes.

El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, destacó que esta iniciativa busca facilitar el acceso a la vivienda y fortalecer el vínculo económico de los dominicanos residentes en el exterior con su país de origen. "Junto a los aliados estratégicos ponemos a disposición más de 5.000 soluciones habitacionales en distintas regiones de República Dominicana, con condiciones competitivas y atractivas facilidades de financiación para los compatriotas residentes en Europa", señaló.

Aguilera subrayó además el momento de crecimiento y estabilidad que vive República Dominicana, factores que afirmó, continúan impulsando la confianza de inversores internacionales en el país. "República Dominicana vive un proceso de expansión, modernización y confianza que fortalece su atractivo para la inversión y consolida al país como uno de los mercados más dinámicos del Caribe", expresó. Con esta segunda edición en Madrid, Banreservas refuerza su conexión con la diáspora dominicana en Europa y consolida a República Dominicana como uno de los mercados inmobiliarios con mayor proyección y atractivo para la inversión en la región del Caribe.

