Prudencia.ai supera los 10.000 usuarios y lidera el crecimiento de la IA jurídica en 2026
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La legaltech española especializada en inteligencia artificial jurídica acelera su expansión entre abogados, despachos, empresas y administraciones públicas
La plataforma española de inteligencia artificial jurídica Prudencia.ai se ha consolidado como una de las compañías legaltech de mayor crecimiento en España durante 2026, alcanzando más de 10.000 usuarios registrados en apenas cinco meses desde su lanzamiento.
El crecimiento de Prudencia.ai se ha producido especialmente entre abogados, despachos profesionales, departamentos jurídicos de empresas, administraciones públicas, gestorías y asesorías, en un contexto marcado por la acelerada adopción de herramientas de IA legal en el sector jurídico español.
La compañía ha destacado por combinar inteligencia artificial aplicada al Derecho con un fuerte enfoque en trazabilidad jurídica, jurisprudencia actualizada, seguridad y especialización en normativa española y europea.
Una IA jurídica diseñada "desde el Derecho y para el Derecho"
Uno de los elementos diferenciales de la plataforma es su apuesta por la trazabilidad de las fuentes jurídicas y la reducción de alucinaciones propias de modelos generalistas de IA.
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Gracias a esta integración, la plataforma fortalece su capacidad para ofrecer jurisprudencia trazable, verificable y alineada con fuentes oficiales, especialmente en resoluciones del Tribunal Supremo y otras jurisdicciones relevantes.
La compañía también ha reforzado sus sistemas de actualización normativa automática mediante integración masiva de normativa BOE, normativa europea y boletines autonómicos.
El primer pódcast de IA jurídica en español
El pódcast ya cuenta con entrevistas y colaboraciones de referentes del ámbito jurídico y tecnológico, consolidando a Prudencia.ai como una de las marcas con mayor impacto y visibilidad dentro del ecosistema legaltech español.
Innovación constante en producto y experiencia jurídica
La compañía mantiene una estrategia centrada en la mejora continua del producto y en el desarrollo de copilotos jurídicos cada vez más especializados para profesionales del Derecho.
La IA jurídica entra en fase de adopción masiva
Según la compañía, el objetivo no es sustituir al abogado, sino potenciar sus capacidades profesionales mediante herramientas diseñadas específicamente para el ejercicio jurídico.
"La IA jurídica ya no es una tecnología experimental. Está empezando a convertirse en una infraestructura de trabajo habitual para abogados, despachos y departamentos legales", señalan desde Prudencia.ai.
Con este crecimiento, Prudencia.ai se posiciona como uno de los principales referentes españoles en inteligencia artificial aplicada al Derecho y como una de las compañías legaltech con mayor proyección dentro del mercado europeo.
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Con esta nueva etapa de expansión junto a Tormo Franquicias Consulting, El Pastelero Real refuerza su posicionamiento como una marca sólida, diferencial y totalmente preparada para liderar el sector de la pastelería artesanal y saludable en España.
El primer pódcast de IA jurídica en español Prudencia.ai también ha liderado el posicionamiento de marca y divulgación del sector con el lanzamiento del primer pódcast especializado en IA jurídica en español, centrado en inteligencia artificial aplicada a la abogacía, innovación legal, regulación tecnológica y transformación digital del sector legal.