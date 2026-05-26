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SOLUCIÓN IBERMEX: Nace la primera alianza bilateral para conectar los negocios entre España y México

Comunicae
martes, 26 de mayo de 2026, 18:10 h (CET)
La iniciativa de Aphineon Partners y AS Consulting Group crea un modelo de asesoría integrada que elimina las barreras operativas y regulatorias entre ambos mercados. Frente a la tradicional "presencia global", la alianza ofrece un modelo de responsabilidad unificada y operación en tiempo real

Aphineon Partners, consultora internacional miembro de la Cámara de Comercio de Madrid, y la firma mexicana AS Consulting Group han anunciado el lanzamiento de SOLUCIÓN IBERMEX. Se trata de la primera alianza estratégica de consultoría diseñada específicamente para empresas con operaciones entre México y España.


Esta iniciativa unifica la experiencia de ambas firmas. Aphineon Partners aporta su especialización en la gestión centralizada de necesidades administrativas, fiscales y corporativas en mercados internacionales. Por su parte, AS Consulting Group respalda la operación con más de 30 años de trayectoria en el mercado mexicano.


Integración operativa real frente a la "presencia global"


A diferencia de un mercado saturado de propuestas que solo prometen "presencia global", SOLUCIÓN IBERMEX destaca por ofrecer una integración real. El equipo asignado a cada empresa no opera como una extensión remota, sino como un socio estratégico que comparte agenda, contexto y responsabilidad desde el primer día.


La alianza se articula en tres líneas de trabajo principales:


  • Sincronía cultural: Entendimiento profundo de ambos mercados que facilita decisiones alineadas y una ejecución efectiva.
  • Operación en tiempo real: Coordinación continua entre los equipos de México y España para eliminar cualquier fricción operativa.
  • Responsabilidad unificada: Un solo frente ante el cliente que asegura consistencia en criterios, cumplimiento normativo y ejecución.

Estructura y certeza a ambos lados del Atlántico


La alianza llega en un momento de fuerte expansión económica entre México y Europa. Su objetivo principal es ofrecer estructura, ejecución y certeza legal a las empresas a ambos lados del Atlántico. Con un modelo de un solo punto de contacto y una estrategia unificada, SOLUCIÓN IBERMEX transforma la asesoría internacional en una misma operación con un único objetivo de crecimiento.


Presentación institucional de SOLUCIÓN IBERMEX y claves de la operación bilateral: [Ver Video]


Más información en https://ibermex.mx/es/


Vídeos
Solución IBERMEX | Expansión Internacional de México a España y de España a México


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