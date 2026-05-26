Financial Times y Sifted sitúan a Ferryhopper entre las compañías europeas de mayor crecimiento

Ferryhopper lidera el crecimiento empresarial griego al convertirse en la compañía del país mejor posicionada en el ranking FT1000 del Financial Times Ferryhopper, la principal plataforma de reservas de ferris del Mediterráneo, ha recibido un doble reconocimiento internacional, reforzando aún más su posición entre las empresas de mayor crecimiento en Europa.

En concreto, Ferryhopper ha sido incluida en el ranking "FT1000: Europe’s Fastest-Growing Companies 2026" del Financial Times, donde ocupa el puesto 163 de la clasificación general y situándose se sitúa como la empresa griega mejor posicionada de la lista, reflejando así su sólida trayectoria de crecimiento en Europa.

Además, Ferryhopper también ha sido reconocida como una de las 100 empresas de mayor crecimiento del sur de Europa en el "Sifted 100: Southern Europe 2026 Leaderboard", ocupando el puesto número 91. Sifted, la plataforma europea de referencia especializada en el ecosistema startup y respaldada por el Financial Times, evalúa anualmente a las compañías en función de su crecimiento, escalabilidad e impacto en el mercado, lo que convierte esta clasificación en un reconocimiento especialmente relevante dentro del ecosistema tecnológico europeo.

Estos dos reconocimientos llegan en un momento de fuerte crecimiento para Ferryhopper, que continúa reforzando su apuesta por la innovación y la digitalización para mejorar la experiencia de viaje. La compañía sigue desarrollando herramientas tecnológicas que simplifican la planificación y la reserva de trayectos en ferry para millones de viajeros en todo el Mediterráneo.

Comentando estos reconocimientos, Christos Spatharakis, CEO de Ferryhopper, afirma: "Formar parte de la lista FT1000 y ser reconocidos en el Sifted 100 va mucho más allá de un reconocimiento empresarial. Supone la confirmación de que estamos construyendo una plataforma con impacto real en la forma de viajar en ferry. Desde nuestros inicios, nuestro objetivo ha sido modernizar este sector mediante herramientas digitales capaces de ofrecer una experiencia más sencilla, flexible y fluida para los viajeros. Recibir este reconocimiento por parte de dos referentes del ecosistema empresarial y tecnológico europeo refuerza nuestra ambición por seguir innovando y ampliando nuestra presencia internacional".

Con presencia en más de 30 países y colaboraciones con más de 200 operadores de ferry, Ferryhopper continúa ampliando su alcance internacional y contribuyendo activamente a la transformación digital del transporte marítimo de pasajeros en el Mediterráneo.

Acerca de Ferryhopper

Ferryhopper es la forma más sencilla de reservar ferries en todo el mundo, ayudando a los viajeros a descubrir y conectar destinos a nivel global. Desde viajes de isla en isla hasta rutas entre países, Ferryhopper reúne a más de 190 operadores marítimos en más de 33 países, todo en una sola app.

Atendiendo a más de 6 millones de pasajeros al año, la plataforma cubre destinos desde el Mediterráneo y Europa hasta mercados emergentes como México, Indonesia y Tailandia. Las rutas populares incluyen recorridos entre islas en Grecia, Italia y España, así como conexiones con el norte de África, el Reino Unido y más allá. Con sede en Atenas, (Grecia), Ferryhopper cuenta con 130 profesionales.

