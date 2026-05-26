Raquel Rodríguez destaca el auge de la terapia online ante la creciente demanda de atención psicológica
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El formato de telepsicología se consolida como una alternativa eficaz frente a las barreras geográficas y los horarios rígidos, permitiendo que miles de personas inicien tratamientos psicológicos desde su propio entorno
El cuidado de la salud mental en España ha experimentado una transformación profunda en los últimos años, desplazando el foco desde la consulta física hacia el entorno digital. La psicóloga Raquel Rodríguez, especialista en intervención online, señala que la combinación de comodidad, flexibilidad y rigor científico está consolidando la terapia a distancia como la opción preferida para quienes buscan apoyo profesional sin las barreras tradicionales del desplazamiento o la falta de especialistas cercanos.
Este crecimiento no es casual. Según informes del sector, la visibilidad de problemas como la ansiedad, el estrés laboral o el burnout ha impulsado a la sociedad a normalizar la búsqueda de ayuda profesional. Según datos internacionales, el uso de servicios de salud mental online aumentó más de un 70 % a nivel mundial, mientras que la demanda de atención psicológica en España se ha multiplicado por tres desde 2020. En este contexto, la terapia online elimina limitaciones prácticas históricas, facilitando que el proceso terapéutico encaje en la vida cotidiana de los pacientes y mejorando la continuidad de los tratamientos.
"La terapia online ha eliminado muchas de las limitaciones que antes frenaban a las personas a la hora de pedir ayuda. El enfoque se centra en que la tecnología no sea una barrera, sino un puente: hoy, empezar terapia puede ser tan sencillo como reservar una sesión y conectarse desde un espacio seguro y privado", explica Rodríguez.
La experta destaca además que la posibilidad de realizar las sesiones desde un entorno elegido por el propio paciente facilita la conciliación y permite mantener la frecuencia necesaria para que el tratamiento sea realmente efectivo. De hecho, diversos estudios indican que 8 de cada 10 personas que han probado la terapia online volverían a elegirla por su accesibilidad y comodidad.
Eficacia respaldada por la ciencia y transparencia ética
Para Raquel Rodríguez, la clave del éxito reside en la relación terapéutica, en sentir que se está con el profesional adecuado. Con el objetivo de asegurar un vínculo adecuado, la psicóloga ofrece una primera sesión de presentación gratuita. "Este espacio es fundamental para conocerse y para explicar detalladamente la metodología de trabajo. Permite que el paciente valore si el enfoque encaja con sus necesidades y, a su vez, sirve para analizar el motivo de consulta y valorar si puede acompañarse adecuadamente el proceso específico de cada persona", aclara la profesional.
Sobre Raquel Psicóloga Online
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