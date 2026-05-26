Jaguar TCS Racing anuncia la incorporación de Schaeffler como proveedor oficial

Jaguar TCS Racing ha firmado un acuerdo plurianual con Schaeffler como proveedor oficial. Esta colaboración subraya la posición de Schaeffler como empresa innovadora líder en la movilidad eléctrica de nueva generación. El anuncio refuerza la red de partners y proveedores de primer nivel de Jaguar TCS Racing, permitiendo que el equipo aspire a seguir sumando podios y victorias en la temporada 12 del Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E Jaguar TCS Racing se ha asociado con Schaeffler como proveedor oficial en el marco de un acuerdo plurianual.

Como destacada empresa innovadora, Schaeffler desarrolla tecnologías y soluciones avanzadas que impulsan el progreso en la movilidad eléctrica. Con sólidas competencias en eficiencia, rendimiento e integración de sistemas, la empresa ofrece un amplio portafolio tecnológico que respalda el desarrollo de sistemas de movilidad eléctrica de nueva generación.

Basándose en la dilatada experiencia de Schaeffler en ingeniería de automoción y deportes de motor, la colaboración con Jaguar TCS Racing permitirá a ambas partes explorar nuevos enfoques para sistemas eléctricos de alto rendimiento y tecnologías de movimiento orientadas al futuro.

Jaguar TCS Racing y Schaeffler comparten valores sólidos, por cuanto este acuerdo plurianual refuerza aún más la red global de partners y proveedores de primer nivel del equipo, dotándose Jaguar TCS Racing de las armas necesarias para continuar persiguiendo su objetivo de lograr podios y victorias en la temporada 12 del Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E.

Ian James, jefe de equipo de TCS Racing, dijo: "Nos complace dar la bienvenida a Schaeffler a nuestro creciente grupo de proveedores y partners de primer nivel en Jaguar TCS Racing. La experiencia de Schaeffler y sus credenciales en sistemas eléctricos de alto rendimiento gozan de gran prestigio. Esperamos poder seguir ampliando nuestra alianza en el marco de este acuerdo plurianual, que se caracteriza por nuestro compromiso compartido de abrir nuevos horizontes en cuanto a rendimiento, fiabilidad y movilidad eléctrica".

Thomas Stierle, CEO de E-Mobility Schaeffler, dijo:"Cada vuelta de pista en la Formula E tiene una misión clara: transformar la eficiencia, el rendimiento y la sostenibilidad en tecnologías de última generación que hacen que los vehículos eléctricos del futuro aporten una experiencia de conducción realmente emocionante. Lo que sucede en la pista trasciende más allá de ella. Los conocimientos que Schaeffler adquiere en la Fórmula E se convierten en la base para la próxima era de la movilidad eléctrica avanzada y sostenible. El deporte de motor sigue siendo el catalizador más rápido para desarrollar tecnologías con impacto en el mundo real. Nos ilusiona haber establecido una alianza que trascienda los límites de lo posible".

