Raúl Berdonés renueva como presidente del Clúster Audiovisual de Madrid
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La Asamblea General de la entidad, que ya alcanza los 136 asociados, aprueba la renovación de su Junta Directiva y consolida su contribución al crecimiento del ecosistema audiovisual madrileño
El Clúster Audiovisual de Madrid ha celebrado su Asamblea General en la sede de SGAE, en el Palacio de Longoria, con la participación de representantes de más de 50 entidades asociadas.
Durante la sesión se ha aprobado la renovación de la Junta Directiva, en la que Raúl Berdonés, en representación de Secuoya Content Group, renueva su mandato como presidente del Clúster.
La nueva Junta Directiva mantiene la continuidad de gran parte de sus integrantes e incorpora como nuevos vocales a la asociación de productores audiovisuales PATE, representada por Fabia Buenaventura, y a la ECAM (Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid), representada por Alba Wystraëte.
Con esta renovación, el Clúster Audiovisual de Madrid reafirma su objetivo de seguir impulsando el posicionamiento de Madrid como uno de los principales polos europeos de producción audiovisual, promoviendo la colaboración entre empresas, instituciones y profesionales del sector cinematográfico y audiovisual.
Actualmente, el Clúster cuenta con 136 asociados, incluyendo a sus dos socios institucionales: Ayuntamiento de Madrid y Comunidad de Madrid, consolidándose como una de las principales plataformas de vertebración de la industria audiovisual española.
Entre las principales funciones del Clúster destacan el impulso de la competitividad y la innovación de la industria audiovisual; la promoción de la internacionalización de las empresas madrileñas; el desarrollo de iniciativas de formación, sostenibilidad y transformación tecnológica; así como la generación de espacios de encuentro entre productoras, distribuidoras, plataformas, entidades financieras, instituciones y agentes del ecosistema audiovisual.
Durante la Asamblea también se aprobaron las cuentas anuales y la memoria de actividades correspondientes a 2025, además su código de conducta y un protocolo para la prevención del acoso.
En su intervención, Raúl Berdonés agradeció el respaldo de las entidades asociadas y destacó "la importancia de continuar trabajando de forma conjunta para fortalecer el tejido audiovisual madrileño en un momento de gran transformación y oportunidades para el sector".
Asimismo, se repasaron algunas de las principales iniciativas impulsadas por el Clúster en 2025, entre ellas el I Foro de Madrid de Inversión en Audiovisual, que ha vuelto a celebrarse en 2026, la participación en mercados y festivales internacionales como la Berlinale o el Festival de San Sebastián, los encuentros profesionales en Iberseries & Platino Industria, la presentación del Observatorio del Audiovisual o la participación en el Plan Estratégico del Audiovisual de la Comunidad de Madrid.
También se avanzó parte de la hoja de ruta para 2026, que incluirá la segunda edición de "Un planeta de cine", una nueva edición de ECAM FINDE, jornadas sobre ayudas y subvenciones al sector y la presentación del Informe del Audiovisual de Madrid.
Nueva Junta Directiva del Clúster Audiovisual de Madrid
Presidencia: Secuoya Content Group, representada por Raúl Berdonés
Vicepresidencia: AMA, representada por Carlo D’Ursi
Secretaría: Écija Abogados, representada por Helena Suárez Jaqueti
Vocalía de Formación: ECAM, representada por Alba Wystraëte
Vocalía de Proyectos: EGEDA, representada por Carlos Antón
Vocalía de Gestión Pública y Comunicación Institucional: PATE, representada por Fabia Buenaventura
Vocalía de Asuntos Económicos: CREA SGR, representada por Rafael Lambea
Vocalía de Internacionalización: Iberseries & Platino Industria, representada por Samuel Castro Hansson y Juan Alía Mateo
Vocalía de Producción: A.M.A, representada por Teresa Fernández
Vocalía de Promoción y Festivales: MATRIZ, representada por Diego Rodríguez Blázquez
Vocalía de Servicios a la Producción: APPA, representada por Manuel Cristóbal
Vocalía de Sostenibilidad: Mrs. Greenfilm, representada por Paloma Andrés
Vocalía de Innovación y Tecnología: Telefónica Audiovisual Digital / Telefónica Broadcast Services, representada por Raúl Izquierdo
Vocalía de Distribución y Audiencias: Próxima Cine, representada por Gloria Bretones
Vocalía de Animación y Efectos Visuales (VFX): Pixel Clúster, representada por Manuel Ramírez Alonso
Más información: Clúster Audiovisual de Madrid
Nueva Junta Directiva del Clúster Audiovisual de Madrid La nueva Junta Directiva queda con sigue: Presidencia: Secuoya Content Group, representada por Raúl Berdonés Vicepresidencia: AMA, representada por Carlo D’Ursi Secretaría: Écija Abogados, representada por Helena Suárez Jaqueti Vocalía de Formación: ECAM, representada por Alba Wystraëte Vocalía de Proyectos: EGEDA, representada por Carlos Antón Vocalía de Gestión Pública y Comunicación Institucional: PATE, representada por Fabia Buenaventura Vocalía de Asuntos Económicos: CREA SGR, representada por Rafael Lambea Vocalía de Internacionalización: Iberseries & Platino Industria, representada por Samuel Castro Hansson y Juan Alía Mateo Vocalía de Producción: A.M.A, representada por Teresa Fernández Vocalía de Promoción y Festivales: MATRIZ, representada por Diego Rodríguez Blázquez Vocalía de Servicios a la Producción: APPA, representada por Manuel Cristóbal Vocalía de Sostenibilidad: Mrs. Greenfilm, representada por Paloma Andrés Vocalía de Innovación y Tecnología: Telefónica Audiovisual Digital / Telefónica Broadcast Services, representada por Raúl Izquierdo Vocalía de Distribución y Audiencias: Próxima Cine, representada por Gloria Bretones Vocalía de Animación y Efectos Visuales (VFX): Pixel Clúster, representada por Manuel Ramírez Alonso Más información: Clúster Audiovisual de Madrid
El momento estrella de la experiencia tendrá lugar el jueves 28 de mayo con la celebración de la Noche en Blanco, el hito más esperado del universo Desalia que este año se vive en Huelva.
"La inteligencia artificial empieza a incorporarse de forma real al Sistema Nacional de Salud, pero su impacto dependerá de la capacidad de consolidar su uso en el conjunto del sistema, integrar los datos entre territorios y acompañar a los profesionales en este proceso de transformación", explica Ruth Cuscó, directora gerente de ASHO. En este contexto, la implantación progresiva de la inteligencia artificial en el sistema sanitario público español se enmarca en una transformación a medio y largo plazo que aspira a mejorar la capacidad de diagnóstico temprano, optimizar la gestión de recursos sanitarios, reducir la carga administrativa de los profesionales y avanzar hacia una medicina más personalizada y predictiva.