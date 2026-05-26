Zunder lanza KAWAT: la tecnología operativa detrás de su red de carga al servicio de cualquier operador
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KAWAT gestiona actualmente sesiones de carga de más de 500.000 usuarios en más de 4.000 puntos de carga de terceros, e impulsa el roaming entre países con más de 750.000 cargadores disponibles a través de acuerdos con distintos operadores
Zunder lanza KAWAT, la solución end-to-end para la gestión integral de usuarios y puntos de carga de vehículos eléctricos, bajo una premisa clara: simplificar y escalar la operación de infraestructuras de carga en un entorno cada vez más exigente. La solución hereda casi una década de experiencia real, y pone al servicio de otros operadores el conocimiento operativo que ha impulsado a Zunder como uno de los operador de carga mejor valorados por los usuarios. Para ello, KAWAT integra una plataforma de gestión de infraestructuras CPMS con los servicios de movilidad para el usuario propios de un eMSP.
KAWAT es el resultado de años de exigencia diaria por parte de los usuarios de Zunder y del conocimiento acumulado por sus equipos técnicos y operativos. Esa experiencia permite a KAWAT ofrecer a sus clientes autonomía en la operación diaria, con el respaldo de un equipo experto ante cualquier incidencia y con una visión práctica de los retos que implica gestionar una red de recarga KAWAT ha sido diseñada para adaptarse a las necesidades de las redes de carga de empresas e instituciones, permitiendo gestionar de forma sencilla diferentes tipos de cargadores, usuarios y modelos de negocio. Su arquitectura cloud facilita una rápida implementación y migración, acceso remoto y una escalabilidad prácticamente ilimitada.
¿Por qué KAWAT marca la diferencia?
A diferencia de otras plataformas, KAWAT cuenta con una validación demostrada en sus miles de operaciones de carga diarias, y cuenta con las certificaciones ISO 9001, 45001, 14001 y 27001, garantizando altos estándares de calidad, flexibilidad, seguridad y protección de datos.
Contar con KAWAT implica contar con una solución que siempre priorizará la experiencia de usuario y la calidad del servicio. El equipo de desarrollo de KAWAT se encuentra a la vanguardia tecnológica que le exigen sus clientes (como Zunder, Moeve y otros referentes en la movilidad eléctrica) adaptándose continuamente a los cambios que tanto el mercado como la regulación exigen en cada momento, desarrollando incluso soluciones de optimización operativa con inteligencia artificial.
Hoy KAWAT se presenta al mercado con la experiencia de estar gestionando más de 4.000 cargadores de más de 250 clientes y con el objetivo de convertirse en un estándar tecnológico para la gestión de infraestructuras de carga, contribuyendo así a la expansión de la movilidad eléctrica a nivel global. La plataforma permite a instaladores, propietarios y operadores ganar la independencia operativa que necesitan para escalar y rentabilizar sus infraestructuras de carga, con la garantía de contar con una tecnología desarrollada y validada diariamente por cientos de miles de usuarios de vehículo eléctrico.
Para más información, o solicitar una demo, se puede acceder a www.kawat.io
Nueva Junta Directiva del Clúster Audiovisual de Madrid La nueva Junta Directiva queda con sigue: Presidencia: Secuoya Content Group, representada por Raúl Berdonés Vicepresidencia: AMA, representada por Carlo D’Ursi Secretaría: Écija Abogados, representada por Helena Suárez Jaqueti Vocalía de Formación: ECAM, representada por Alba Wystraëte Vocalía de Proyectos: EGEDA, representada por Carlos Antón Vocalía de Gestión Pública y Comunicación Institucional: PATE, representada por Fabia Buenaventura Vocalía de Asuntos Económicos: CREA SGR, representada por Rafael Lambea Vocalía de Internacionalización: Iberseries & Platino Industria, representada por Samuel Castro Hansson y Juan Alía Mateo Vocalía de Producción: A.M.A, representada por Teresa Fernández Vocalía de Promoción y Festivales: MATRIZ, representada por Diego Rodríguez Blázquez Vocalía de Servicios a la Producción: APPA, representada por Manuel Cristóbal Vocalía de Sostenibilidad: Mrs. Greenfilm, representada por Paloma Andrés Vocalía de Innovación y Tecnología: Telefónica Audiovisual Digital / Telefónica Broadcast Services, representada por Raúl Izquierdo Vocalía de Distribución y Audiencias: Próxima Cine, representada por Gloria Bretones Vocalía de Animación y Efectos Visuales (VFX): Pixel Clúster, representada por Manuel Ramírez Alonso Más información: Clúster Audiovisual de Madrid
El momento estrella de la experiencia tendrá lugar el jueves 28 de mayo con la celebración de la Noche en Blanco, el hito más esperado del universo Desalia que este año se vive en Huelva.
"La inteligencia artificial empieza a incorporarse de forma real al Sistema Nacional de Salud, pero su impacto dependerá de la capacidad de consolidar su uso en el conjunto del sistema, integrar los datos entre territorios y acompañar a los profesionales en este proceso de transformación", explica Ruth Cuscó, directora gerente de ASHO. En este contexto, la implantación progresiva de la inteligencia artificial en el sistema sanitario público español se enmarca en una transformación a medio y largo plazo que aspira a mejorar la capacidad de diagnóstico temprano, optimizar la gestión de recursos sanitarios, reducir la carga administrativa de los profesionales y avanzar hacia una medicina más personalizada y predictiva.