Huelva reúne esta semana a decenas de rostros conocidos en Desalia 2026
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La Costa de la Luz acoge del 26 al 30 de mayo una nueva edición de Desalia, la experiencia de Ron Barceló que reunirá a más de 1.000 jóvenes, artistas como Lucho RK y decenas de rostros conocidos como Anabel Pantoja o Carlota Melendi
Huelva se prepara para acoger el evento con mayor exposición social del verano. Matalascañas y el ON City Resort se convertirán, del 26 al 30 de mayo, en el escenario de Desalia 2026. Bajo el concepto "Que empiece el juego", el festival de Ron Barceló transformará la Costa de la Luz en un mapa interactivo en el que convivirán más de 1.000 jóvenes llegados de toda España.
Huelva, el gran mapa de juego del verano
Un cartel musical de primer nivel en la Costa de la Luz
Los rostros que inundarán las redes desde Huelva
Nueva Junta Directiva del Clúster Audiovisual de Madrid La nueva Junta Directiva queda con sigue: Presidencia: Secuoya Content Group, representada por Raúl Berdonés Vicepresidencia: AMA, representada por Carlo D’Ursi Secretaría: Écija Abogados, representada por Helena Suárez Jaqueti Vocalía de Formación: ECAM, representada por Alba Wystraëte Vocalía de Proyectos: EGEDA, representada por Carlos Antón Vocalía de Gestión Pública y Comunicación Institucional: PATE, representada por Fabia Buenaventura Vocalía de Asuntos Económicos: CREA SGR, representada por Rafael Lambea Vocalía de Internacionalización: Iberseries & Platino Industria, representada por Samuel Castro Hansson y Juan Alía Mateo Vocalía de Producción: A.M.A, representada por Teresa Fernández Vocalía de Promoción y Festivales: MATRIZ, representada por Diego Rodríguez Blázquez Vocalía de Servicios a la Producción: APPA, representada por Manuel Cristóbal Vocalía de Sostenibilidad: Mrs. Greenfilm, representada por Paloma Andrés Vocalía de Innovación y Tecnología: Telefónica Audiovisual Digital / Telefónica Broadcast Services, representada por Raúl Izquierdo Vocalía de Distribución y Audiencias: Próxima Cine, representada por Gloria Bretones Vocalía de Animación y Efectos Visuales (VFX): Pixel Clúster, representada por Manuel Ramírez Alonso Más información: Clúster Audiovisual de Madrid
El momento estrella de la experiencia tendrá lugar el jueves 28 de mayo con la celebración de la Noche en Blanco, el hito más esperado del universo Desalia que este año se vive en Huelva.
"La inteligencia artificial empieza a incorporarse de forma real al Sistema Nacional de Salud, pero su impacto dependerá de la capacidad de consolidar su uso en el conjunto del sistema, integrar los datos entre territorios y acompañar a los profesionales en este proceso de transformación", explica Ruth Cuscó, directora gerente de ASHO. En este contexto, la implantación progresiva de la inteligencia artificial en el sistema sanitario público español se enmarca en una transformación a medio y largo plazo que aspira a mejorar la capacidad de diagnóstico temprano, optimizar la gestión de recursos sanitarios, reducir la carga administrativa de los profesionales y avanzar hacia una medicina más personalizada y predictiva.