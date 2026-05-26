Políticos de Confianza defiende en la Democracy Week una mayor cercanía entre ciudadanía y representantes públicos

La asociación plantea un modelo basado en la evaluación continua, la participación ciudadana y el conocimiento directo entre representantes y ciudadanía La Asociación para el Fomento de los Políticos de Confianza ha participado en la Democracy Week organizada por Espai Vives y la alianza universitaria europea FORTHEM en la Universitat de València, en una jornada centrada en la reflexión sobre los retos actuales de los sistemas democráticos y la relación entre ciudadanía e instituciones.

La charla, titulada 'Políticos de confianza: una cuestión de futuro', a cargo de Alejandro Mendoza, presidente de la asociación, ha servido para exponer diferentes propuestas orientadas a reforzar la cercanía entre representantes públicos y ciudadanos, así como a mejorar los mecanismos de evaluación política dentro del sistema democrático.

La evaluación continua como base de una democracia más cercana

Durante su intervención, Mendoza ha defendido que una de las claves para avanzar hacia un modelo de "políticos de confianza" pasa por la evaluación continuada de los representantes públicos y por una mayor proximidad entre ciudadanía e instituciones. "La evaluación es una cuestión social", ha señalado, destacando que este proceso requiere cercanía para poder desarrollarse de forma efectiva.

Según ha expuesto, el modelo propuesto por la asociación solo puede consolidarse si existe un conocimiento mutuo entre ciudadanos y representantes. "Si podemos conocer quiénes son nuestros representantes, podemos aplicar un ciclo de mejora continua y conseguir políticos de confianza", ha afirmado.

Como ejemplo, Mendoza ha hecho referencia al Tribunal de las Aguas de València, una institución con más de mil años de historia que, según ha destacado, demuestra que este tipo de modelos pueden mantenerse en el tiempo.

Participación ciudadana más allá de los ciclos electorales

Entre las propuestas planteadas por la asociación destaca la necesidad de impulsar una relación más cercana entre representantes y ciudadanía, facilitando espacios donde los ciudadanos puedan conocer y evaluar de forma cercana a sus representantes públicos.

Durante la jornada también se han abordado los posibles beneficios de este modelo, entre ellos una participación ciudadana más frecuente y activa, más allá de los ciclos electorales, así como una mayor conexión con el asociacionismo local y sectores como autónomos, médicos o educadores.

Mendoza también ha defendido la necesidad de trasladar a la ciudadanía la idea de que "un sistema mejor es posible" y que su implicación resulta necesaria para impulsar cambios democráticos, aunque ha reconocido la existencia de barreras culturales que dificultan una mayor participación política.

"Debemos darle la vuelta y entender que la participación ciudadana tiene utilidad", ha afirmado. En esta línea, ha recordado que la asociación ya ha impulsado distintas iniciativas de difusión y participación, aunque ha insistido en que el avance del proyecto depende también de una mayor implicación social. "Sabemos que es difícil si lo intentamos, pero si no lo hacemos será imposible", ha concluido.

