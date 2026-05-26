El Pastelero Real: la franquicia de pastelería sin gluten inicia su expansión nacional

La exitosa marca malagueña de alta repostería artesanal activa su crecimiento en España de la mano de Tormo Franquicias Consulting para liderar un mercado con alta demanda En un mercado con una alta demanda de productos aptos para alérgenos con total garantía, El Pastelero Real impulsa su red de franquicias para consolidarse como el referente absoluto del sector y la opción preferida para las familias que buscan repostería de alta calidad libre de trazas.

¿Por qué El Pastelero Real es un negocio rentable?

En pleno centro de Málaga, El Pastelero Real elabora diariamente una exclusiva y amplia oferta de productos sin gluten que incluye panes, dulces, tartas y bollería fina. Su origen y su esencia se centra en la elaboración de cada pieza artesanalmente desde cero en su propio obrador para asegurar un control absoluto de los procesos, la máxima frescura y una total seguridad alimentaria libre de contaminación cruzada.

Su propuesta se basa en ofrecer una experiencia gastronómica distinta. La marca complementa su actividad con un servicio especializado de cafetería dónde se pueden encontrar otras delicias sin gluten con un ambiente más de café.

Origen y conexión con todos los públicos

La historia de la marca se remonta a 2016, año en el que nace El Pastelero Real bajo un concepto profundamente inspirado en la figura de Marie-Antoine Carême, uno de los grandes referentes históricos de la alta pastelería. La firma recupera este ilustre legado para dar nombre a una propuesta innovadora que prioriza el oficio, la técnica profunda y el sabor.

Aunque la marca es especialista absoluta en productos aptos para celíacos, sus recetas artesanalmente logradas conectan con todos los públicos. El Pastelero Real demuestra esa amplia variación de productos atrayendo tanto a todo tipo de consumidores que eligen sus productos simplemente por su inigualable sabor, tradición y excelente ejecución.

Centros operativos y optimización de espacios

Actualmente, el éxito del modelo de negocio se respalda en sus dos centros operativos de la marca situados en Málaga. Una tienda especializada en panadería y una cafetería. Para el plan de expansión, la marca se centra en locales con una superficie de cuarenta metros cuadrados.

Inversión competitiva y alta rentabilidad financiera

Este modelo de negocio está diseñado específicamente para perfiles de autoempleo, emprendedores con vocación comercial e inversores interesados en el sector de la hostelería especializada que deseen incorporarse a un mercado con demanda creciente y rentabilidad asegurada.

A nivel financiero, incorporarse a la red de franquicias de El Pastelero Real supone una oportunidad de inversión inicial desde 50.000 euros. La inversión se consigue recuperar en un plazo estimado de 26 meses, proyectando una facturación de 250.000 euros anuales.

Con esta nueva etapa de expansión junto a Tormo Franquicias Consulting, El Pastelero Real refuerza su posicionamiento como una marca sólida, diferencial y totalmente preparada para liderar el sector de la pastelería artesanal y saludable en España.

