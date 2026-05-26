El Pastelero Real: la franquicia de pastelería sin gluten inicia su expansión nacional
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La exitosa marca malagueña de alta repostería artesanal activa su crecimiento en España de la mano de Tormo Franquicias Consulting para liderar un mercado con alta demanda
En un mercado con una alta demanda de productos aptos para alérgenos con total garantía, El Pastelero Real impulsa su red de franquicias para consolidarse como el referente absoluto del sector y la opción preferida para las familias que buscan repostería de alta calidad libre de trazas.
¿Por qué El Pastelero Real es un negocio rentable?
Su propuesta se basa en ofrecer una experiencia gastronómica distinta. La marca complementa su actividad con un servicio especializado de cafetería dónde se pueden encontrar otras delicias sin gluten con un ambiente más de café.
Origen y conexión con todos los públicos
Aunque la marca es especialista absoluta en productos aptos para celíacos, sus recetas artesanalmente logradas conectan con todos los públicos. El Pastelero Real demuestra esa amplia variación de productos atrayendo tanto a todo tipo de consumidores que eligen sus productos simplemente por su inigualable sabor, tradición y excelente ejecución.
Centros operativos y optimización de espacios
Inversión competitiva y alta rentabilidad financiera
A nivel financiero, incorporarse a la red de franquicias de El Pastelero Real supone una oportunidad de inversión inicial desde 50.000 euros. La inversión se consigue recuperar en un plazo estimado de 26 meses, proyectando una facturación de 250.000 euros anuales.
Con esta nueva etapa de expansión junto a Tormo Franquicias Consulting, El Pastelero Real refuerza su posicionamiento como una marca sólida, diferencial y totalmente preparada para liderar el sector de la pastelería artesanal y saludable en España.
Con esta nueva etapa de expansión junto a Tormo Franquicias Consulting, El Pastelero Real refuerza su posicionamiento como una marca sólida, diferencial y totalmente preparada para liderar el sector de la pastelería artesanal y saludable en España.
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