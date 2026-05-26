Gi Group Holding vuelve a salir de gira con la 2ª edición de GiFest para conectar con el talento joven

Tras el éxito de su primera edición, la iniciativa vuelve este verano consolidando una propuesta que une música, experiencia de marca y oportunidades profesionales. GiFest Tour 2026 llegará a Big Sound (Valencia y Pontevedra) y Río Babel (Madrid) con el objetivo de conectar con el talento joven en espacios innovadores, acercando oportunidades de empleo más allá de los canales tradicionales Gi Group Holding, multinacional que ofrece soluciones 360º de RRHH, vuelve a apostar por la innovación en Candidate Experience con su segunda edición de GiFest. La iniciativa, que forma parte de la estrategia de la compañía para generar experiencias más cercanas y alineadas con los intereses de las nuevas generaciones, estará presente un año más en alguno de los festivales musicales más destacados del país.

Tras el éxito del año pasado, el objetivo de GiFest Tour 2026 es seguir conectando con las nuevas generaciones en espacios de ocio, entretenimiento y cultura, reforzando así una estrategia que busca acercar las oportunidades laborales al talento joven desde formatos más experienciales, cercanos y diferenciales. Además de impulsar la atracción de talento, la iniciativa se consolida como una herramienta estratégica para reforzar el posicionamiento de marca y generar vínculos más cercanos con candidatos y públicos afines.

Esta nueva edición de GiFest Tour 2026 arrancará los días 26 y 27 de junio en Big Sound Valencia, y continuará su recorrido en Río Babel (Madrid), los días 3, 4 y 5 de julio. Finalmente, pondrán rumbo a Galicia, concretamente a Pontevedra, para hacer parada en Big Sound Pontevedra el 17 y 18 de julio. En cada una de estas citas, Gi Group Holding volverá a apostar por un formato experiencial, desplegando diferentes espacios interactivos y puntos de encuentro para conectar con los asistentes y dar a conocer oportunidades laborales, programas de orientación y asesoramiento profesional.

"Con GiFest Tour 2026 queremos seguir evolucionando la forma en la que nos relacionamos con el talento. Nuestra presencia en los festivales nos permite conectar con las nuevas generaciones desde un entorno mucho más natural, cercano y alineado con sus intereses, generando conversaciones auténticas y una experiencia diferencial en la búsqueda de nuevas oportunidades laborales", afirma Javier Carbonell, Candidate & Customer Experience Manager de Gi Group Holding.

"Durante los últimos años, hemos llevado a cabo iniciativas innovadoras que nos han permitido conocer y asesorar a miles de personas en toda España y posicionarnos como una marca empleadora que pone al talento en el centro de la organización".

Conectando con el talento donde realmente está

La primera edición de GiFest ON TOUR cerró con más de 20.000 asistentes y cerca de 6.500 personas asesoradas en el conjunto de los festivales, superando los resultados obtenidos anteriormente con GiBus Tour, la iniciativa itinerante con la que la compañía recorrió España entre 2023 y 2024, en cuya última edición se logró una asistencia superior a las 14.000 personas, alcanzando cerca de 2.000 entrevistas de trabajo y de 5.000 candidatos asesorados.

Estos resultados consolidan la evolución de un proyecto que nació con el objetivo de acercar el empleo a las personas desde una perspectiva más innovadora y experiencial, adaptándose a los nuevos hábitos y espacios de relación de las generaciones más jóvenes.

A través de la segunda edición de GiFest, Gi Group Holding refuerza su posicionamiento como una marca empleadora cercana, dinámica y centrada en las personas, apostando por nuevas fórmulas de conexión con el talento en un contexto laboral en constante transformación.

"Queremos que las personas conozcan Gi Group Holding de una manera diferente, cercana y natural. Iniciativas como GiFest Tour 2026 nos permite crear experiencias memorables y demostrar que hablar de empleo también puede hacerse desde la innovación, la música y el entretenimiento", concluye Carbonell.

Para más información: GiFest Tour 2026 - Recorremos festivales por España

