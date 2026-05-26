Nutrición personalizada, la tendencia silenciosa que está redefiniendo el bienestar

Herbalife pone de relieve la profunda evolución que está experimentando el sector dando paso a una nutrición cada vez más personalizada y predictiva. Proyectos como MetaboTwin y plataformas como Pro2col, que buscan convertir la ciencia de los datos en herramientas prácticas para mejorar la salud y el bienestar cotidiano, facilitan una comprensión más precisa del organismo y ayudan a trasladar el conocimiento científico a decisiones de nutrición más informadas y adaptadas a cada persona El Día Nacional de la Nutrición se celebra con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de mantener una dieta saludable y equilibrada para prevenir enfermedades y promover un estilo de vida saludable. En este contexto, Herbalife, empresa líder en nutrición y bienestar, pone de relieve la profunda evolución que está experimentando el sector, impulsada por los avances en ciencia, tecnología y análisis de datos, dando paso a un nuevo paradigma: una nutrición cada vez más personalizada, predictiva y orientada al bienestar del futuro.

En un contexto en el que la salud pública y el bienestar están cada vez más vinculados a los hábitos alimentarios y al estilo de vida, es importante evolucionar desde un enfoque generalista de la nutrición hacia modelos más avanzados y personalizados capaces de responder a la variabilidad metabólica, entre otros aspectos, de cada persona. Todo ello, abre la puerta a un enfoque más preciso y preventivo orientado no solo a mejorar el bienestar diario, sino también a contribuir a la reducción del riesgo de enfermedades relacionadas con la alimentación a largo plazo.

La evidencia científica de los últimos años, incluidos estudios internacionales publicados en revistas de referencia como Cell, ha puesto de manifiesto una alta variabilidad interindividual en la respuesta a los alimentos , por ejemplo con diferencias marcadas en la respuesta glucémica entre personas incluso ante comidas idénticas.

Este hallazgo está acelerando la transición hacia un nuevo paradigma en el que la nutrición personalizada se consolida como eje del bienestar del futuro dando lugar a lo que algunos expertos describen como una transformación "silenciosa" del bienestar: no porque sea poco relevante, sino porque no se manifiesta como una tendencia visible o fácilmente reconocible en la vida cotidiana.

"Estamos entrando en una etapa en la que la nutrición deja de ser solo prescripción general para convertirse en comprensión individual", comenta Florencia Braga, Dietista -Nutricionista gerente y sénior de Asuntos Científicos para EMEA en Herbalife. "El verdadero cambio no está únicamente en personalizar productos o planes, sino en entender cómo responde el organismo en tiempo real".

La ciencia de los datos impulsa la nutrición personalizada del futuro

Este cambio de paradigma implica pasar de recomendaciones homogéneas a estrategias nutricionales adaptadas a las características individuales, integrando factores como el metabolismo, el nivel de actividad, el entorno y los objetivos de salud.

En este escenario actual, Herbalife impulsa una estrategia de innovación centrada en la convergencia entre ciencia, tecnología e inteligencia artificial para comprender mejor el comportamiento metabólico y traducir los datos en decisiones prácticas y sostenibles para el día a día.

Esta visión se materializa en proyectos como MetaboTwin, desarrollado junto a Wageningen University & Research (WUR), Eindhoven University of Technology (TU/e) y otros socios internacionales. La iniciativa trabaja en la creación de un "gemelo digital" del metabolismo humano capaz de analizar cómo responde el organismo a distintos patrones de alimentación y anticipar respuestas metabólicas antes de que ocurran.

Este tipo de investigación podría abrir nuevas vías en la prevención de enfermedades relacionadas con la nutrición y avanzar hacia recomendaciones alimentarias cada vez más precisas y personalizadas.

Tecnología, plataformas y biomarcadores: el nuevo ecosistema del bienestar

La transformación de la nutrición en un modelo más a medida también está impulsando el desarrollo de una nueva infraestructura tecnológica que conecta ciencia, datos y experiencia del usuario.

Plataformas de última generación como Pro2col, de Herbalife, representan una nueva generación de herramientas digitales diseñadas para ayudar a estructurar hábitos de bienestar a través del seguimiento personalizado, el análisis de datos y la adaptación progresiva a las necesidades de cada persona. El objetivo no es aumentar la complejidad de la nutrición, sino simplificarla y hacerla más útil en la vida cotidiana. Cristiano Ronaldo, socio de global de nutrición de Herbalife dese 2013, invirtió 7,5 millones de dólares en esta plataforma adquiriendo un 10% de la misma

A esta evolución se unen empresas con tecnologías como las desarrolladas por Bioniq, entidad de la que Herbalife adquirió ciertos activos recientemente, centradas en la suplementación personalizada a partir de información provista por el usuario. Este enfoque refleja una de las grandes tendencias del sector: el paso de categorías generales de consumidores a perfiles biológicos dinámicos capaces de evolucionar con el tiempo.

La nutrición deportiva más allá del deporte

La nutrición deportiva es otro de los ámbitos donde la personalización está redefiniendo conceptos ya conocidos. Ingredientes, como la creatina, históricamente asociados de forma casi exclusiva al rendimiento físico y la mejora de la fuerza en contextos de alta intensidad, están siendo hoy objeto de un análisis más amplio que incorpora nuevas dimensiones relacionadas con la recuperación, la adaptación al esfuerzo y el apoyo al bienestar activo en distintos perfiles de población, más allá del ámbito estrictamente deportivo.

Este cambio refleja una evolución más profunda en la forma de entender la nutrición. El nuevo paradigma no se basa únicamente en el desarrollo de productos innovadores, sino también en la reinterpretación de ingredientes ya establecidos a la luz de la evidencia científica más reciente. En este sentido, la investigación y la personalización están permitiendo ampliar el conocimiento sobre cómo determinados nutrientes pueden contribuir a diferentes objetivos según las necesidades individuales, los niveles de actividad y el contexto de vida de cada persona.

"El futuro del bienestar está marcado por una comprensión cada vez más profunda, dinámica e individualizada del organismo humano, donde ciencia, tecnología y datos permitirán avanzar hacia soluciones de salud más predictivas, preventivas y personalizadas", concluye Florencia Braga.

