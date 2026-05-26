El airlaid se consolida como la alternativa para optimizar el coste en higiene
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El mercado global del airlaid alcanzó 574.800 toneladas en 2022 y podría llegar a 768.800 en 2027 (Smithers). Este crecimiento refleja un cambio en el sector servicios: más empresas sustituyen el papel convencional en limpieza por materiales de mayor rendimiento, absorbentes, resistentes en húmedo y que reducen consumo por tarea. Expertos de PAPELMATIC señalan que la especialización técnica mejora la gestión de espacios compartidos, convirtiéndolos en un activo de bienestar y control de costes operativos
En oficinas, centros sanitarios, comercios o espacios de alta concurrencia, la higiene diaria supone un reto constante. Hoy el objetivo va más allá de limpiar superficies: las empresas buscan optimizar tiempos, reducir el desperdicio de material y garantizar entornos seguros que generen confianza en usuarios y empleados.
Tradicionalmente, la compra de suministros de limpieza se ha basado en métricas como el precio por rollo, los metros por bobina o las unidades por caja. Sin embargo, la optimización de recursos está desplazando el foco hacia el Coste Total de Propiedad (TCO).
En este contexto, factores como el tiempo de limpieza o el nivel de desperdicio determinan la rentabilidad real. Por ello, muchas empresas dejan de ver la limpieza como un simple consumo de materiales y la entienden como una decisión operativa, pasando del papel convencional o las bayetas a soluciones como el airlaid.
Aunque en el mercado se le conozca habitualmente como "papel airlaid", su proceso de fabricación en seco une las fibras de celulosa de una forma diferente, lo que le otorga características parecidas a las de los tejidos no tejidos (TNT). Al ser una solución compuesta al 100% por celulosa, mantiene un tacto suave y natural, pero con una estructura mucho más voluminosa y absorbente que el papel tradicional, permitiéndole arrastrar residuos y reducir la liberación de fibras a su paso.
Asimismo, el crecimiento de esta categoría confirma que no se trata de una solución anecdótica. Según la consultoría científica Smithers, el consumo global de airlaid alcanzará las 768.800 toneladas en 2027, con un crecimiento estimado del 6% anual en volumen y del 7,7% en valor. Además, Global Growth Insights estima que el mercado crecerá de los 1.677 millones de dólares en 2026 a 2.289 millones para 2035, revolucionando completamente el sector.
Pau Fornt, director general de PAPELMATIC, empresa especializada en higiene consciente con más de 60 años de trayectoria, señala:
Para profundizar en este modelo de optimización, el equipo técnico de la compañía destaca tres ejes donde el airlaid está transformando la operativa diaria:
1. Rentabilidad: del "coste por rollo" al "coste por uso"
Este comportamiento puede traducirse en una menor frecuencia de reposición y en un mejor control del consumo.
2. Versatilidad en limpieza en húmedo
No obstante, en suciedad extrema o uso industrial intensivo, pueden ser más eficaces soluciones específicas como paños reutilizables o TNT.
3. Higiene controlada y reducción de contaminación cruzada
La especialización como norma
En este sentido, un acompañamiento estratégico capaz de auditar las necesidades de cada situación resulta clave para determinar la solución más adecuada. Esta metodología de asesoramiento especializado es la que compañías con experiencia en el sector, como PAPELMATIC, aplican para asegurar que cada recurso responda exactamente al uso para el que fue diseñado.
Eficiencia operativa como motor de sostenibilidad
Sobre PAPELMATIC
Bajo el liderazgo de Pau Fornt Baldrich, perteneciente a la cuarta generación de una familia empresaria, PAPELMATIC mantiene un firme compromiso con la innovación tecnológica, la responsabilidad social y el respeto por el medio ambiente.
PAPELMATIC forma parte del GRUPO PAPELMATIC, junto con otras empresas familiares como Efebé y Aixa Converting. Con sede en Cornellá de Llobregat (Barcelona), actualmente emplea a 40 personas y opera en toda España a través de su equipo comercial y su canal de venta online.
Además, cuenta con presencia internacional mediante distribuidores globales que atienden a empresas multinacionales.
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