Izaro Oyarbide Mendicute, nueva presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa

Farmacéutica comunitaria en Bergara, releva a Miguel Ángel Gastelurrutia al frente del COFG para los próximos cuatro años. Oyarbide apuesta por reforzar el papel asistencial y social de la farmacia comunitaria y subraya la importancia de avanzar en la integración de la farmacia con el resto del sistema sanitario La nueva Junta de Gobierno tomará posesión de sus cargos el próximo 15 de junio en San Sebastián y anuncia que dará continuidad a los principales proyectos impulsados por el COFG en los últimos años.

La farmacéutica eibarresa Izaro Oyarbide Mendicute ha sido elegida presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa (COFG) para los próximos cuatro años. Oyarbide releva en el cargo a Miguel Ángel Gastelurrutia, quien ha presidido el Colegio durante las dos últimas legislaturas y en el periodo comprendido entre 1997 y 2000.

Nacida el 26 de octubre de 1977, Izaro Oyarbide es licenciada en Farmacia por la Universidad del País Vasco (EHU), donde cursó sus estudios entre 1995 y 2000. Desde 2001 desarrolla su labor profesional como farmacéutica comunitaria en Bergara y es titular de su farmacia en este municipio guipuzcoano desde 2014.

Además de su trayectoria profesional, cuenta con formación especializada como experta en Farmacia Práctica Asistencial y en Farmacia Sostenible por la EHU. En el ámbito colegial, ha formado parte de la Junta de Gobierno del COFG durante las dos últimas legislaturas como vocal y ha ejercido como coordinadora social del Colegio. Asimismo, integra la Comisión Sociosanitaria del Alto Deba y ha participado con comunicaciones y pósteres en diversos congresos de Atención Farmacéutica.

Tras su nombramiento, Oyarbide señala que asume esta nueva responsabilidad "con ilusión, compromiso y un profundo sentido de la responsabilidad que supone representar a los farmacéuticos y farmacéuticas guipuzcoanos". La presidenta electa explica que la nueva Junta de Gobierno trabajará para dar continuidad a los proyectos desarrollados en los últimos años, "consolidando iniciativas y proyectos ya iniciados y avanzando en nuevos retos que fortalezcan el papel asistencial de la farmacia".

Entre las principales líneas de actuación, Izaro Oyarbide destaca el impulso de los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales. Asimismo, incide en la necesidad de seguir avanzando en la integración y comunicación entre la farmacia comunitaria y el resto del sistema sanitario, reforzando el trabajo coordinado entre profesionales sanitarios.

"La farmacia debe continuar evolucionando hacia un modelo cada vez más clínico y asistencial, pero sin perder su cercanía y accesibilidad. Somos un agente sociosanitario de proximidad que acompaña y apoya, diariamente, a la ciudadanía", subraya. Oyarbide reivindica también en este sentido el rol social de la farmacia comunitaria, fuertemente impulsado por el COFG durante los últimos años.

En su mensaje a los colegiados y colegiadas, la nueva presidenta apuesta por "seguir construyendo un Colegio cercano, útil y abierto a todos los profesionales", reforzando el vínculo entre la institución y los farmacéuticos y farmacéuticas guipuzcoanos.

Asimismo, recuerda a la ciudadanía que "la farmacia comunitaria es, en muchas ocasiones, la puerta de entrada más accesible al sistema sanitario", destacando el compromiso y preparación de las y los profesionales farmacéuticos para responder a desafíos como el envejecimiento, la cronicidad y la necesidad de una atención sanitaria más cercana y personalizada.

Nueva Junta de Gobierno del COFG

Presidenta: Izaro Oyarbide Mendicute

Vicepresidenta: Ane Otaegui Arrazola

Secretaria: Elixabete Lasa Suquía

Tesorera: Lierni Mendiaraz Holgado

Vocal 1: Idoia Carlota Fernández Bereciartua

Vocal 2: Enrique Rodríguez Zarzuelo

Vocal 3: Ignacio Ausán de Tena

Asesora I: Amaia Unamuno Arenaza

Asesora II: Ana Isabel Berbel Ayestaran

Asesor III: Eduardo Iñigo de Loyola Pages Romero La nueva Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa tomará posesión en un acto oficial que tendrá lugar el próximo 15 de junio en San Sebastián.

