Zoetis lanza "Referentes Invisibles" como parte de Ganadería en Femenino

La campaña recoge y visibiliza las historias de diferentes profesionales del medio rural, poniendo en valor su contribución al sector y a la sociedad. Nueve historias que dan voz al talento invisible de la ganadería. La campaña incluye el lanzamiento de un teaser audiovisual grabado en Murcia con las ganadoras de 2025 Zoetis España, compañía líder en salud animal, refuerza su compromiso con el talento y la inclusión en la ganadería con el lanzamiento de "Referentes Invisibles", una campaña dentro del proyecto "Ganadería en Femenino" (GEF) destacando historias que reflejan la diversidad de talentos que actualmente dan forma al sector. Esta iniciativa, activa desde 2020, que reconoce y da voz al talento del sector ganadero y veterinario, ahora da un paso más: visibilizar también a quienes son inspiración y apoyo.

La campaña nace con el objetivo de poner rostro, historia y contexto a profesionales del sector ganadero cuya labor ha sido clave, pero poco visible o reconocida, mostrando su impacto real en el desarrollo rural, la sostenibilidad, la innovación y el bienestar animal.

La campaña contará con una nueva sección en la web ganaderiaenfemenino.com, donde los visitantes podrán recorrer las distintas ediciones de los premios desde 2020 y conocer de primera mano los testimonios de sus protagonistas: sus trayectorias profesionales, retos, aprendizajes, puntos de inflexión y visión de futuro del sector.

Nueve historias, nueve realidades del campo español

La campaña "Referentes Invisibles" pone de manifiesto la evolución y la fortaleza de la ganadería actual en diferentes sectores —porcino, rumiantes y avicultura— a través de nueve historias que llegan desde distintos rincones de España: Asturias, Huesca y Murcia. Nueve testimonios de profesionales con una profunda vocación, que representan una amplia variedad de experiencias y aportaciones en todo el sector vinculados a la producción, la sanidad animal, la investigación, la divulgación científica y la gestión ambiental, que visibilizan su papel clave en el medio rural.

Más allá de las trayectorias profesionales, la campaña se adentra en el plano personal: la vocación profunda, la pasión por el campo, el arraigo al territorio y los obstáculos y aciertos que definen la ganadería actual. Historias que reflejan una apuesta decidida por la innovación, el conocimiento y la dignidad del oficio, reivindicando la conciliación y la profesionalización del sector, y proyectando una ganadería comprometida con el bienestar animal, la sostenibilidad, la transparencia y la responsabilidad social que la sociedad demanda.

El campo es el protagonista: un teaser que celebra la pasión ganadera

Como parte del lanzamiento de "Referentes Invisibles", Zoetis ha producido un teaseraudiovisual grabado en Murcia que captura la esencia de la vida en el campo y la vocación de quienes dedican su vida a la ganadería.

En este vídeo participan las ganadoras de la edición 2025 de Ganadería en Femenino, cuyas historias también están recogidas en la nueva sección web. A través de imágenes del entorno rural murciano y testimonios auténticos, el teaser pone en valor la pasión, el esfuerzo, la formación y el compromiso de los profesionales que contribuyen al crecimiento y la transformación del sector.

Más que una pieza promocional, este teaser es un homenaje visual a la dedicación diaria, al arraigo territorial y a la visión de futuro de quienes, desde distintos perfiles y sectores, están construyendo una ganadería más innovadora, sostenible e inclusiva. Una invitación a conocer las caras, las voces y las historias reales que impulsan el campo español.

El compromiso de Zoetis con la innovación y la sostenibilidad en la ganadería

Con "Referentes Invisibles", Zoetis consolida Ganadería en Femenino como una iniciativa que reconoce, inspira y refuerza la igualdad de oportunidades. Porque el campo es de todos y para todos.

"Esta campaña nace de una convicción: detrás de cada avance en salud animal hay profesionales con vocación, esfuerzo y compromiso que hacen posible el futuro del sector. Personas que merecen voz, visibilidad y reconocimiento", afirma Ignacio Domínguez, director de la Unidad de Negocio de Ganadería de Zoetis España.

Tanto quien se dedique a la ganadería como a impulsar proyectos innovadores o inclusivos, las historia importan y cada aportación contribuye a dar forma al futuro del sector. Para conocer a los Referentes Invisibles, inspirarse en sus trayectorias y unirse a esta red de profesionales que está transformando el campo desde dentro, consultar toda la información en https://www2.zoetis.es/ganaderia-en-femenino/referentes-invisibles/

