La próxima ola de la IA y las innovaciones globales en cuántica y cloud aterrizan en DES 2026

DES – Digital Enterprise Show 2026 ya está cerrando sus últimos flecos para convertirse en el mayor evento en Europa sobre IA y tecnologías exponenciales. Con el lema ‘Machines Learn, People lead’,la cita global recibirádel 9 al 11 de junio en Málaga, a más de 15.000 directivos internacionales que descubrirán las soluciones más pioneras con las que promover la competitividad de grandes corporaciones, pymes y administraciones públicas.



Este martes, el encuentro ha sido presentado oficialmente en Madrid en una edición especialmente significativa, que conmemora su década de vida y refuerza el posicionamiento de Málaga como capital europea de la IA. En este sentido, Jorge Paradela, consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, señala que “DES 2026 confirma el posicionamiento de Andalucía como uno de los grandes hubs tecnológicos y de innovación del sur de Europa. La décima edición del evento refuerza nuestra capacidad para atraer inversión, talento y proyectos vinculados a la inteligencia artificial, la digitalización y la nueva economía digital. Desde la Junta de Andalucía trabajamos para consolidar un ecosistema competitivo que impulse crecimiento, empleo cualificado y liderazgo tecnológico”.

En representación del Ayuntamiento de Málaga, Alicia Izquierdo, concejala de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones y edil responsable de FYCMA, ha aportado una reflexión sobre la relevancia de poner el talento humano en el centro en la era de la IA, cuestión que se analizará en DES 2026. Asimismo, Izquierdo ha apuntado que “es muy importante tener este evento en Málaga porque justo se dirige hacia donde nos estamos moviendo como ciudad para convertirnos en punta de lanza en innovación; pero también es un empuje a nuestro desarrollo tecnológico”.

Por su parte, Sandra Infante, directora de DES, ha puesto en valor la trayectoria del evento y su misión de “mejorar el desarrollo de todos los sectores mediante una tecnología que ha pasado de ser un área funcional a convertirse en un activo estratégico para las empresas y administraciones”. Sobre esta edición, Infante ha concretado que “nos fijaremos en la nueva ola de la IA, que promete ayudarnos en la toma de decisiones complejas y en el retorno de las inversiones, y en lo más nuevo en cuántica y cloud, como tecnologías tractoras”.

El “Universo DES” y los gurús tecnológicos

DES 2026 abrirá sus puertas con novedades. La más significativa es su rediseño con un formato hiperespecializado que convertirá el encuentro en un evento de eventos. Bajo el concepto de “Universo DES” albergará siete espacios temáticos dedicados a la IA, la ciberseguridad, el cloud, las soluciones digitales para el retail, marketing y pymes, así como al talento emprendedor. En cifras, en este ecosistema se darán a conocer más de 700 innovaciones de la mano de las más de 400 firmas que participarán en la zona expositiva.

Otro de los hitos destacados de esta edición es la presencia de China como país invitado. El territorio es actualmente una potencia mundial en IA, telecomunicaciones y en el sector industrial, a la vez que es, para España, el primer país asiático en comercio bilateral. Por ello, una delegación de alto nivel acudirá al encuentro para explicar el futuro de la IA desde su perspectiva. Es el caso de Yongdong Wang, vicepresidente corporativo de Microsoft y presidente del Grupo de I+D en Asia-Pacífico, que estudiará el alcance de la IA generativa con Microsoft Copilot y Azure AI; o de Fred Sun, director general para Europa de Tencent Cloud, la división de computación en la nube de la matriz de WeChat, quien detallará el uso que la compañía hace de la IA a gran escala. También participará Margaret Chen, avalada por el Gobierno chino como una de las 100 personas con más impacto en el exterior, que indagará en los vínculos tecnológicos, de innovación y económicos entre ambos países.

El marco en el que estos gurús pondrán en común su visión será el Digital Business World Congress, el mayor foro de digitalización en Europa, que citará a más de 500 expertos y líderes internacionales. Su programa igualmente estará formado por nombres de la talla de Randi Zuckerberg, emprendedora y exdirectora de marketing de Facebook; Trevor Monroe, Senior Program Manager en el Banco Mundial; Ricardo Baeza-Yates, académico especializado en IA en el KTH Royal Institute of Technology de Suecia, una de las instituciones tecnológicas más prestigiosas de Europa; y Stefaan Verhulst, investigador en la Universidad de Nueva York centrado en el uso de datos, que ha sido asesor de la Comisión Europea, la UNESCO y el World Economic Forum.

Todos ellos examinarán el momento tecnológico en el que nos encontramos, haciendo énfasis en los ejes principales que articularán el congreso esta edición, que serán:los próximos pasos de la IA para maximizar la rentabilidad de compañías y administraciones; la combinación de herramientas – como la IA con el cloud – para disponer de infraestructuras digitales más inteligentes y fuertes, el papel de la tecnología dual; la soberanía tecnológica en el contexto incierto actual; y la relevancia del talento humano, clave para liderar la innovación.

Alezeya Sánchez, directora del Digital Business World Congress, ha indicado que “este año tenemos más horas de debate de lo que realmente le preocupa a la industria. Por ello, hemos preparado un foro solo pensado en innovación en defensa, y otro que aborda lo último en EdTech. Igualmente, hemos reforzado las sesiones en las que se trata la evolución de la computación cuántica y del impacto de la IA en el ROI”.

En esta línea, el congreso se estructurará en foros en los que se analizará los efectos de las soluciones digitales – más allá de en defensa y educación – en la banca y seguros, el sector manufacturero, los deportes y entretenimiento, la salud, el turismo y ámbito hotelero, el retail y comercio electrónico y la administración pública.