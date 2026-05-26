​El Comité de Emergencia Español alerta de que los conflictos disparan el hambre global

Los conflictos son una de las principales causas de la actual crisis del hambre ya que expulsan a la gente de sus tierras dejando a las familias sin medios de subsistencia, perturban los mercados, aumentan los precios de los alimentos y destruyen avances clave en materia de desarrollo. Su impacto devastador se observa en algunas zonas de la Franja de Gaza (Palestina) y en Sudán, donde el pasado año se confirmaron casos de hambruna (Fase IPC 5), según el último Informe Global sobre Crisis Alimentarias 2026, con riesgos persistentes en esas áreas y también en Sudán del Sur.

Frontera Sudán - Sudán del Sur. Imagen: Nyibol Mathiang Deng



En este mismo informe se refleja que la inseguridad alimentaria aguda afecta a 266 millones de personas en 47 países. La crisis alimentaria global sigue siendo grave y persistente, impulsada principalmente por conflictos, extremos climáticos y vulnerabilidades estructurales. La desnutrición y el desplazamiento forzado continúan afectando a millones de personas, mientras que la financiación se enfrenta a recortes significativos.

Pero la realidad es que el conflicto es el principal impulsor del hambre en la mayoría de las crisis alimentarias del mundo. El 70% de las personas que padecen inseguridad alimentaria aguda viven en países frágiles o afectados por conflictos como Sudán, República Democrática del Congo y Nigeria, que concentran cerca de un tercio del total, con Afganistán, Sudán del Sur, Yemen y Haití enfrentándose a las peores condiciones, según el Informe Global sobre Crisis Alimentarias 2026.

En todo el mundo, los niños y niñas no solo pasan hambre, sino que son víctimas de la inanición. La situación de desnutrición afecta a más de 35 millones de niños y niñas y 9 millones de mujeres embarazadas o lactantes en crisis nutricionales, con altas tasas de malnutrición aguda y severa.

Detrás de cada crisis hay hambre: conflicto en Oriente Medio

A medida que la violencia se intensifica en Oriente Medio, sus efectos en cadena amenazan la seguridad alimentaria de las familias en situación de vulnerabilidad en toda la región y más allá. Los conflictos han interrumpido la producción y distribución de alimentos, empeorando las condiciones y provocando situaciones de hambre aguda.

Recientemente, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas ha advertido de que el número total de personas en todo el mundo que se enfrentan a niveles agudos de hambre podría alcanzar cifras récord en 2026 si la crisis en Oriente Medio continúa desestabilizando la economía mundial. El PMA estima que casi 45 millones de personas más podrían caer en inseguridad alimentaria aguda o peor (clasificación IPC3+) si el conflicto no termina a mediados de año debido a la interrupción parcial del transporte marítimo a través de Hormuz que ha colapsado los flujos de energía y fertilizantes perturbando la producción de alimentos, el suministro y los precios.

Las ONG que integran el Comité de Emergencia, Acción contra el Hambre, Aldeas Infantiles SOS, Educo, Entreculturas, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision, trabajan para paliar las necesidades humanitarias en Oriente Medio, que siguen creciendo a un ritmo alarmante ya que el desplazamiento forzado ha dejado a miles de familias sin refugio ni recursos básicos para vivir.

En Líbano, casi una cuarta parte de la población se enfrenta a niveles graves de inseguridad alimentaria. Así lo indican los nuevos datos de la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC) que revelan que 1,24 millones de personas en el Líbano (el 24% de la población) se encuentran en niveles de inseguridad alimentaria aguda.

En la Franja de Gaza, el 77% de la población continúa enfrentándose a inseguridad alimentaria aguda y se prevé que casi 101.000 niños de entre seis meses y cinco años sufran malnutrición aguda hasta octubre de 2026.

El Comité de Emergencia Español continúa activo en su llamamiento a la ciudadanía con el fin de recaudar fondos que intenten paliar las consecuencias de esta crisis.