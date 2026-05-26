El Grup Esquirol pone en valor la Cerdanya como destino de senderismo y naturaleza
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Situado en el centro de Llívia, el Hotel Esquirol se presenta como un punto de partida estratégico para acceder a muchas de las principales rutas y actividades de la comarca
La Cerdanya se consolida como uno de los grandes destinos de senderismo del Pirineo, especialmente durante los meses de buen tiempo, cuando la comarca ofrece algunas de las rutas de montaña más atractivas del país. En este contexto, el Grup Esquirol reivindica el Hotel Esquirol de Llívia como el punto de partida ideal para descubrir caminos, lagos y paisajes únicos de la comarca, combinando naturaleza, descanso y gastronomía.
La combinación de paisajes alpinos, temperaturas agradables y una amplia variedad de recorridos convierte a la Cerdanya en una opción ideal tanto para familias que buscan paseos accesibles como para senderistas experimentados que quieren afrontar rutas de mayor exigencia física.
Rutas para descubrir la Cerdanya a pie
Para los excursionistas más activos, la Cerdanya cuenta con algunas de las rutas de montaña más atractivas del Pirineo catalán. El Estany de Malniu continúa siendo una de las excursiones más populares de la comarca, mientras que ascensiones como la Tosa Plana de Lles o las rutas del Parque Natural del Cadí-Moixeró y los lagos de la Pera ofrecen experiencias de mayor intensidad y contacto directo con la alta montaña.
Los especialistas recomiendan especialmente el periodo comprendido entre mayo y septiembre para disfrutar del senderismo en la comarca, coincidiendo con unas condiciones meteorológicas más favorables y con los paisajes en su mejor momento.
El Cerdanya Happy Walking 2026 refuerza la apuesta por el senderismo
El programa incluirá rutas guiadas abiertas al público, actividades pedagógicas y experiencias destacadas como la ruta nocturna hasta el Estany de Malniu o la vuelta al Tossal d’Isòvol. El festival también contará con actividades de sensibilización ambiental y una mesa redonda vinculada al senderismo y el territorio.
Este evento refuerza el posicionamiento de la Cerdanya como un destino vinculado al turismo activo, sostenible y de naturaleza, cada vez más valorado por los visitantes que buscan experiencias auténticas y de proximidad.
El Hotel Esquirol, punto de partida ideal para descubrir la comarca
El Grup Esquirol completa esta propuesta con sus establecimientos gastronómicos: el Restaurant Esquirol, con una apuesta por la cocina de temporada y el producto de proximidad; la Taverna del Call, en Puigcerdà, especializada en tapas, brasa y cocina ceretana; y Planxadito’s, con una propuesta más informal y dinámica adaptada a todos los públicos.
Tal y como destaca Maria Vidal, directora del Hotel Esquirol, "la primavera y el verano son momentos ideales para descubrir la Cerdanya caminando. Cada vez recibimos más visitantes que buscan combinar naturaleza, tranquilidad y gastronomía, y desde el Grup Esquirol queremos ofrecerles una experiencia completa vinculada al territorio".
Con el buen tiempo y una agenda de actividades cada vez más consolidada, la Cerdanya reafirma su potencial como uno de los grandes destinos de senderismo y turismo de naturaleza del Pirineo.
Sobre el Grupo Esquirol
Con una oferta diversa y complementaria, el grupo se distingue por su excelencia, trato cercano y compromiso con una experiencia gastronómica auténtica. Cada establecimiento tiene su personalidad propia, pero todos comparten una misma visión: ofrecer calidad, proximidad y momentos memorables
El Grup Esquirol completa esta propuesta con sus establecimientos gastronómicos: el Restaurant Esquirol, con una apuesta por la cocina de temporada y el producto de proximidad; la Taverna del Call, en Puigcerdà, especializada en tapas, brasa y cocina ceretana; y Planxadito’s, con una propuesta más informal y dinámica adaptada a todos los públicos.
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