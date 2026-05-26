Nace Hippikos, la marca de montura de las nuevas generaciones de jinetes
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La guarnicionería sanluqueña Los Nietos presenta su nuevo proyecto, que combina experiencia artesana y espíritu joven
Guarnicionería Los Nietos, referente internacional en la fabricación artesanal de sillas de montar, presenta su nueva marca: Hippikos. Una propuesta con espíritu joven que nace para acercar la excelencia ecuestre a un público más amplio, sin renunciar al prestigio, la experiencia y el saber hacer que definen a la histórica empresa sanluqueña.
"Hippikos mantiene el sello de Los Nietos, pero habla el lenguaje de una nueva generación de jinetes. Un lenguaje que combina tradición y modernidad, experiencia e innovación y que conecta directamente con las nuevas formas de comprar, comparar y montar", explica Jesús Tejero, CEO de la Guarnicionería.
Una marca para jinetes reales
Como explica el director comercial de Los Nietos, Juanma Tejero, "queríamos que todos pudieran disfrutar del mundo del caballo. Hippikos es nuestra apuesta, desde Andalucía, por democratizar el acceso al deporte ecuestre y la cultura del caballo".
Tradición que se transforma
"Somos artesanos, pero también emprendedores. Hippikos nace de escuchar al mercado y de no conformarnos. El mundo ecuestre tiene que seguir siendo un lugar de excelencia, pero también de oportunidades", concluye José Andrés Tejero, director de producción de Guarnicionería Los Nietos.
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