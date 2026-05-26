Un oasis natural entre pinares; la playa oculta de Cañamares en Cuenca

Ante la inminente llegada de las altas temperaturas estivales, la provincia de Cuenca prepara su atractivo natural más singular. La playa de Cañamares se consolida como la alternativa perfecta frente a los destinos costeros masificados. Formada por el curso natural del río Escabas, esta playa de interior ofrece un refrescante espacio de baño en medio de la naturaleza, combinando la comodidad de una zona recreativa totalmente equipada con la tranquilidad absoluta de la Serranía.

Un entorno ribereño con áreas de descanso y baño seguro Lejos de la imagen de los ríos de montaña inaccesibles, el cauce del Escabas crea a su paso por Cañamares un amplio remanso de agua flanqueado por una genuina lengua de suave arena y césped natural. El espacio cuenta con extensas zonas de sombra proporcionadas por la vegetación autóctona y accesos al agua facilitados mediante escaleras metálicas, garantizando un baño seguro para todos los públicos.

Además de la zona principal y su chiringuito, el entorno alberga el área recreativa "El Barco", que pone a disposición de los visitantes zonas de picnic con mesas de piedra. Quienes prefieran un entorno más apartado pueden remontar ligeramente el curso del río para descubrir rincones tranquilos y pequeñas pozas naturales, donde también está permitido el baño con mascotas.

El alojamiento ideal a solo 200 metros a pie del agua Para disfrutar de una jornada de verano completa y sin el estrés de utilizar el coche, la ubicación del alojamiento resulta determinante. El complejo de cabañas Llano de los Conejos se sitúa estratégicamente a escasos 200 metros a pie de la orilla. Esta inmejorable cercanía permite a los visitantes alternar cómodamente entre los baños en el río Escabas y el descanso en su propio recinto mediante un paseo directo de apenas cinco minutos.

El establecimiento dispone de acogedores refugios de madera totalmente independientes, garantizando el espacio privado y el silencio necesarios para una desconexión real. Sus instalaciones complementan a la perfección el entorno del río, ofreciendo una piscina ecológica de depuración natural, terrazas privadas y una zona infantil segura. Al tratarse de un recinto preparado para recibir mascotas y ubicado bajo un cielo con certificación astronómica Starlight, las familias aseguran unas vacaciones de verano donde la comodidad, el contacto directo con el agua y la autonomía total van de la mano.

