​Movistar Team anuncia su alineación para el Giro d’Italia Women 2026

La edición 2026 arrancará con una etapa llana entre Cesenatico y Ravenna el próximo 30 de mayo, mientras que el cierre final llegará el 7 de junio en Saluzzo, tras un recorrido exigente que también incluye una cronoescalada individual y grandes jornadas de montaña, con el icónico Colle delle Finestre como uno de los puntos decisivos de la carrera.

Alineación: Marlen Reusser, Cat Ferguson, Arlenis Sierra, Mareille Meijer, Francesca Barale, Tota Magalhaes, Aude Biannic.

El regreso de Marlen Reusser

Uno de los grandes focos estará puesto en la vuelta de Marlen Reusser al Giro d’Italia Women tras superar la lesión que se produjo en el Tour de Flandes. La corredora suiza vuelve a la competición italiana después de firmar una brillante actuación en la edición de 2025, donde finalizó segunda en la clasificación general y conquistó la victoria en la contrarreloj inaugural de Bérgamo, vistiendo además la maglia rosa.

El equipo llega además con una Cat Ferguson en un excelente estado de forma. La británica continúa consolidándose como una de las grandes corredoras del pelotón internacional tras imponerse el pasado 13 de mayo en la Navarra Women’s Elite Classic, sumando una nueva victoria de prestigio a su temporada 2026.

Junto a ellas, la experiencia de Mareille Meijer, Arlenis Sierra y Aude Biannic, además del talento de Francesca Barale y Tota Magalhaes, completan una formación equilibrada para afrontar la Corsa Rosa.

El Giro d’Italia Women 2026 promete una edición especialmente exigente y en el que Movistar Team buscará volver a pelear por las posiciones de honor en la clasificación general y las victorias de etapa.