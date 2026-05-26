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Tomás Elías González Benítez expone claves técnicas para mejorar la fotografía nocturna

Comunicae
martes, 26 de mayo de 2026, 10:02 h (CET)
Tomás Elías González Benítez analiza el uso de la luz lunar como recurso técnico para capturar imágenes nocturnas con mayor nitidez, profundidad visual y control profesional

La fotografía nocturna exige planificación, dominio de cámara y una lectura precisa de la luz disponible. En este ámbito, el fotógrafo Tomás Elías González Benítez destaca que la luna puede convertirse en un elemento clave para lograr composiciones más expresivas sin depender únicamente de iluminación artificial.


El análisis cobra relevancia en un momento en el que la fotografía nocturna gana espacio entre creadores visuales, aficionados avanzados y profesionales que buscan ampliar sus recursos técnicos en escenarios de baja iluminación.


Tomás Elías González Benítez y el valor técnico de la luz lunar
Según Tomás Elías González Benítez, la oscuridad no debe entenderse como una limitación, sino como una condición que obliga al fotógrafo a trabajar con mayor precisión. La luz de la luna permite resaltar paisajes, cielos abiertos y escenas naturales con una atmósfera visual difícil de conseguir durante el día.


La clave de la fotografía nocturna no está en buscar más luz, sino en aprender a controlar la exposición, la estabilidad y el enfoque con los recursos disponibles", señala Tomás Elías González Benítez.


Para lograr mejores resultados, el fotógrafo recomienda utilizar una cámara con control manual, un objetivo luminoso y un trípode estable, ya que cualquier vibración puede afectar la nitidez cuando se trabaja con velocidades de obturación lentas.


Tomás Elías González Benítez recomienda ajustes básicos para fotografía nocturna
Entre los parámetros iniciales, Tomás Elías González Benítezdestaca el uso de enfoque manual, formato RAW, aperturas amplias como f/2.8, velocidades entre 15 y 25 segundos e ISO moderado, generalmente entre 1600 y 3200, según las condiciones del entorno.


Estos ajustes permiten aprovechar mejor la luz lunar, reducir errores de exposición y conservar mayor flexibilidad durante la edición. Para Tomás, la fotografía nocturna requiere práctica constante, observación y capacidad de adaptación, ya que cada escena cambia según la intensidad de la luna, el clima y la ubicación.


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