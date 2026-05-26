Tomás Elías González Benítez expone claves técnicas para mejorar la fotografía nocturna
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Tomás Elías González Benítez analiza el uso de la luz lunar como recurso técnico para capturar imágenes nocturnas con mayor nitidez, profundidad visual y control profesional
La fotografía nocturna exige planificación, dominio de cámara y una lectura precisa de la luz disponible. En este ámbito, el fotógrafo Tomás Elías González Benítez destaca que la luna puede convertirse en un elemento clave para lograr composiciones más expresivas sin depender únicamente de iluminación artificial.
El análisis cobra relevancia en un momento en el que la fotografía nocturna gana espacio entre creadores visuales, aficionados avanzados y profesionales que buscan ampliar sus recursos técnicos en escenarios de baja iluminación.
Tomás Elías González Benítez y el valor técnico de la luz lunar
Para lograr mejores resultados, el fotógrafo recomienda utilizar una cámara con control manual, un objetivo luminoso y un trípode estable, ya que cualquier vibración puede afectar la nitidez cuando se trabaja con velocidades de obturación lentas.
Tomás Elías González Benítez recomienda ajustes básicos para fotografía nocturna
Estos ajustes permiten aprovechar mejor la luz lunar, reducir errores de exposición y conservar mayor flexibilidad durante la edición. Para Tomás, la fotografía nocturna requiere práctica constante, observación y capacidad de adaptación, ya que cada escena cambia según la intensidad de la luna, el clima y la ubicación.
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