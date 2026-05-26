Con presencia en todos los continentes y operaciones clave en los mercados farmacéutico y de commodities, la multinacional DyN Investment Group impulsa su agenda de inversiones y proyecta un fuerte crecimiento de sus lazos comerciales con la Unión Europea Tras culminar con éxito las revisiones correspondientes, la Justicia Penal ha dictado el Sobreseimiento Definitivo de carácter inapelable a favor de los empresarios Gaspar Nicolás dos Santos y Jorge Daniel Méndez, directivos de DyN Investment Group. La resolución judicial establece de forma definitiva el cierre del caso y ratifica la regularidad absoluta de todas las operaciones de la compañía.

Con el respaldo de este fallo judicial, DyN Investment Group —conglomerado internacional de gran porte que opera de manera global a través de filiales estratégicas en Brasil, Uruguay, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, China y Singapur— anuncia la potenciación de sus actividades comerciales a escala internacional. La organización se destaca por su sólida participación en mercados de alta exigencia, trabajando fuertemente en el sector de los commodities, la exportación de granos a gran escala y la logística especializada para el mercado farmacéutico internacional.

Los documentos oficiales y los planes de expansión de la compañía acreditan los siguientes puntos informativos:

Garantía operativa y solvencia: DyN Investment Group mantiene una intachable trayectoria ejecutando logística para importantes laboratorios. Ante un contrato civil privado en Paraguay donde los compradores no obtuvieron los permisos sanitarios locales requeridos, la dirección procedió a la devolución inmediata de los fondos. Los extractos bancarios SWIFT oficiales confirman el reintegro total de USD 1.829.783 a los siete días del suceso, determinándose judicialmente la inexistencia de cualquier conducta ilícita.

Procesos civiles activos de gran porte: en el ámbito de la logística de insumos médicos, la firma cumplió rigurosamente con la totalidad de las prestaciones. Ante el incumplimiento de pago por los servicios realizados y facturados por parte de la administración pública paraguaya, DyN Investment Group mantiene actualmente demandas civiles activas contra dicho Estado por un monto cercano a los 40 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios, consolidándose como un gran acreedor institucional.

Alianza estratégica con Europa y megaproyecto multimodal: en el marco de las nuevas proyecciones comerciales y las oportunidades que presenta el tratado de libre comercio, DyN Investment Group planea desarrollar exponencialmente sus actividades e intercambios con Europa, conectando los flujos de carga globales con los principales puertos de la península ibérica. Esta visión se alinea con la continuidad de su ambicioso nodo multimodal (transporte vial, ferroviario e hidrovía) planificado sobre un predio de 500 hectáreas propiedad de Hidroagro S.A. en la región estratégica de Salto Grande, el cual está diseñado para transformar la competitividad y generar empleo de calidad en los departamentos de Salto, Artigas y Rivera.

Con la validez jurídica de esta resolución, los directivos de DyN Investment Group reafirman el compromiso de la compañía con sus socios globales y consolidan su posicionamiento como un jugador clave en el desarrollo económico y logístico intercontinental.

Para verificar la documentación técnica y las pruebas oficiales del caso, acceder al dossier público en el siguiente enlace: https://medium.com/@nicolas_39517/sobreseimiento-definitivo-de-gaspar-nicol%C3%A1s-dos-santos-y-jorge-daniel-m%C3%A9ndez-la-verdad-sobre-una-090c78eb07bc

