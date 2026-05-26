Lorenzo Arquitectura aborda los desafíos actuales de la externalización en obras y reformas

La externalización de obras se ha consolidado como una práctica habitual dentro del sector de la edificación, especialmente en proyectos de arquitectura y reformas donde intervienen distintos perfiles técnicos y empresas constructoras. Sin embargo, esta dinámica también ha abierto el debate sobre la necesidad de mantener un control técnico riguroso durante todas las fases de ejecución.

En este ámbito, Lorenzo Arquitectura, estudio de arquitectura y reformas con actividad en Madrid y Toledo, analiza las implicaciones que puede tener una externalización sin protocolos claros de supervisión, documentación y dirección facultativa. A través de su experiencia profesional, el estudio de arquitectura y reformas defiende la importancia de establecer límites operativos precisos para garantizar la calidad técnica y la protección jurídica de cada proyecto.

La dirección facultativa como elemento clave en la ejecución de obra Según expone Sonia Lorenzo Gómez, arquitecto técnico, ingeniero de edificación y directora técnica de Lorenzo Arquitectura, uno de los principales errores en determinados proyectos aparece cuando la externalización de la ejecución se interpreta como una transferencia completa de responsabilidad. Aunque la obra sea ejecutada por una empresa constructora externa, la responsabilidad técnica y documental del estudio permanece vigente durante años tras la finalización del proyecto.

Esta situación adquiere especial relevancia en un escenario marcado por el aumento de la subcontratación y por la complejidad normativa que afecta al sector de la edificación. La correcta documentación de la obra, el seguimiento técnico y el control de las comunicaciones con el cliente final se convierten así en aspectos esenciales para garantizar la trazabilidad de cada decisión tomada durante la ejecución.

Desde Lorenzo Arquitectura insisten en que elementos como las actas de obra, los informes técnicos, el control presupuestario o las cláusulas contractuales que delimitan funciones no representan simples formalidades administrativas, sino herramientas fundamentales para preservar la coherencia técnica y jurídica del proyecto.

Control documental y coordinación técnica en arquitectura y reformas El análisis desarrollado por Lorenzo Arquitectura también pone el foco en la importancia de mantener una coordinación efectiva entre todos los agentes implicados en la obra. La existencia de múltiples interlocutores y la toma de decisiones sin supervisión técnica pueden generar incidencias que terminan afectando tanto a la ejecución como a la responsabilidad del estudio firmante.

A través de la guía “Cinco criterios para externalizar la ejecución sin perder el control del proyecto”, el estudio de arquitectura y reformas resume varios mecanismos orientados a reforzar el control operativo de las obras. Entre ellos destacan la necesidad de contar con presupuestos desglosados, sistemas estructurados de documentación, supervisión continua y protocolos claros de comunicación técnica.

Con más de veinticinco años de trayectoria en proyectos de arquitectura y ejecución de obra, Lorenzo Arquitectura continúa desarrollando una línea de trabajo centrada en la coordinación técnica, la calidad constructiva y la protección integral de cada proyecto desde su fase inicial hasta la entrega final.

