El periodista cobarde es alguien imposible de respetar. Es el compañero de armas que abandona a su amigo herido en el campo de batalla; es el profesor que mira a otro lado cuando las señales son claras; es todo aquel que gira la cara para que los problemas pasen de largo. Pero diría más: es incluso peor que todos ellos, porque con su falta de profesionalidad manipula siempre en favor de la voz que más fuerte grita, o ante los ecos de susurros que anuncian problemas.

El periodista cobarde no publica información sensible porque el consejero de turno se enfada y peligran las subvenciones. Calla ante las críticas al poder, pero no calla del todo: de manera ladina cambia los tiempos, modifica las estrofas, para que la canción suene bien a las encuestas del gobierno. Una falsificación más sutil que la mentira abierta, y por eso mismo más peligrosa.

Exige mil requisitos a las causas justas y bien pocos a quienes están cerca del dinero que sostiene el grupo editorial. Tiene un rasero para el débil y otro para el poderoso; una lupa para el adversario y un velo para el amigo.

Uno se pregunta qué haría ese periodista si le llamara el CNI. Qué haría si tuviera entre las manos las pruebas del Watergate. La respuesta, a la vista de lo que hace ante evidencias de mucho menor calibre, no necesita demasiada imaginación: callaría. O peor aún, retorcería el relato hasta que la verdad quedara irreconocible.

Afortunadamente para ellos y desgraciadamente para el oficio, estos periodistas se refugian en el zafarrancho de las grandes cabeceras. Esos titanes que duermen la siesta perdiendo lectores y despidiendo redacciones, y que tienen la desfachatez de echarle la culpa al digital, a las plataformas, al algoritmo. Como si el problema fuera el soporte y no la credibilidad que ellos mismos han ido dilapidando año tras año.

Por eso, vaya mi enhorabuena más sincera a los periodistas valientes. A quienes, desde los medios digitales, muchas veces con menos recursos, menos protección y más presión, ponen en valor el noble arte del periodismo. A los que no rectifican ante un correo anónimo. A los que preguntan lo que nadie quiere oír y publican lo que nadie quiere leer. Ellos son los que evitan que al resto de los ciudadanos se nos revuelvan las tripas con tanta demagogia envuelta en papel de periódico.

El periodismo no tiene enemigo más eficaz que el periodista cobarde. Porque no ataca desde fuera: destruye desde dentro, ocupando el espacio que debería pertenecer a la verdad.