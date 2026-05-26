La vida es un jardín muy certero, desecha todo lo que no le sirve, se depura de la contaminación para existir. A veces cuesta elegir y habitamos cualquier jardín, lo comenzamos a contaminar de personas, pensamientos o sentimientos, que, lejos de hacernos bien, provocan que no crezca ninguna flor. La vida misma se encarga de hacernos ver lo que no es para nosotros, eso incluye amistades, familiares, relaciones, países o trabajos. Hay una parte del cuerpo que intenta hablar y se manifiesta en estrés, ansiedad, miedo… Todo eso contamina el jardín. A veces nos aferramos a la idea de que todo ello tiene que estar presente, o todo al mismo tiempo, como en las redes sociales. ¿Por qué no elegir el silencio y la quietud?, ¿por qué siempre estar presente en todas partes a todas horas?

¿Y si la vida pasa? ¿Y si nunca volvemos a ver a esas personas? El jardín es un espacio de encuentro, de lo efímero, entonces las preguntas están de sobra. ¿Realmente vale la pena regar el jardín si todo aquello que nace muere? Una flor no puede ser regada por mucho tiempo, porque tiene su ciclo de destrucción y renacimiento, incluso la palabra, el ser y el cuerpo. Todo el universo es movimiento.

Cuesta aceptarlo, porque cuando vemos nuevamente el jardín está completamente solo y la voz que se alimentaba del encuentro no resuena. Sin embargo, es justamente en el eco donde el vacío vuelve a darnos un jardín, pero esta vez diferente. Aquí las flores crecen y mueren, pero hay felicidad en ver el acto, en contemplar simplemente la belleza de aquello que nos rodea, sin poseerlo. La belleza es dolorosa, pero necesaria para darnos cuenta de que estamos en el camino correcto a través de la fuerza, el amor y la pasión, en la sencillez de la palabra.

Porque mañana, antes de que nos vayamos de este mundo, ¿qué recordarás? ¿aquellos momentos en los que te aferraste a ver una flor muerta o en los que disfrutaste al ver a las flores morir? Es simple, como todo. El jardín comienza a llenarse de flores, plantas exóticas y árboles frutales, porque quien habita el jardín decidió habitarse, contemplarse desde el presente y en lo que existe, en lo que se puede tocar. Nunca desde la ilusión ni en el deseo de que la flor siga viva, sino aceptando su muerte.

La muerte es la sana limpieza de lo que ya no sirve y no aporta al crecimiento de cada racimo o tallo. A veces nos confundimos cuando la intuición nos despierta el deseo de florecer con alguien o con algo, y no nos damos cuenta del jardín que estamos descuidando a causa de ese deseo que no aporta nada, así es el espejismo en las relaciones humanas: el deseo de pertenecer, de ser validado por aquellos que consideramos mejores a nosotros mismos, o, simplemente “una competencia”. ¿Dónde habita la fraternidad, la honestidad y el amor? El espejismo se rompe con la reflexión y el dolor de aceptar que estamos solos, siempre lo hemos estado y que terminaremos igual, en un jardín que, si no es cultivado, nada de él brotará debido a la distracción, la indecisión y la apatía.

Aquel que ofrece un jardín en su copa siempre será rechazado, aislado o silenciado por la sociedad, porque esos otros jardines han sido abandonados, es decir, quien no cuida su jardín no puede recibir una copa fértil, tan solo el silencio quedaría y eso es todo lo que tenemos, porque, aunque se aparente que hay un jardín cuidado, no lo hay. Las flores tendrían que brotar en palabras, en la comunicación y en la verdadera organización de las ideas, de los actos, de las masas, de los individuos, sin ninguna doble moral o falsedad que impida contemplar y entrar a otros jardines.

Título del collage: La segunda parte de la historia © Melissa Nungaray