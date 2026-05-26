200 años de Val Saint-Lambert: un viaje al corazón industrial de Valonia

Val Saint-Lambert, una de las manufacturas de cristal más emblemáticas de Europa, celebra sus 200 años de historia En 2026, Valonia conmemora el bicentenario de Val Saint-Lambert, una de las manufacturas de cristal más emblemáticas de Europa. Esta celebración se convierte en una puerta de entrada privilegiada para descubrir una región profundamente marcada por su pasado industrial, donde antiguas minas, fábricas y canales han sido transformados en espacios culturales y experiencias visitables.

En este contexto, el bicentenario actúa como hilo conductor de una propuesta más amplia que invita a recorrer Valonia desde una perspectiva histórica, artística y contemporánea, conectando patrimonio, innovación y territorio.

Val Saint-Lambert: un bicentenario estructurado en experiencias

Fundada en 1826, la cristalería de Val Saint-Lambert ha desempeñado un papel clave en el desarrollo industrial de la región. Doscientos años después, su legado se celebra a través de un programa conmemorativo que se desarrollará entre el 11 de abril y el 6 de diciembre de 2026, articulado en torno a tres grandes ejes: transmisión del saber hacer, experiencias inmersivas y exposiciones de referencia.

En el propio enclave de Seraing, el visitante puede acceder al museo y recorrer las antiguas instalaciones de producción, donde se explica el proceso de fabricación del cristal y la evolución de la manufactura. Este recorrido se enriquece con demostraciones en vivo de soplado de vidrio, que permiten descubrir de primera mano el trabajo de los artesanos que mantienen viva esta tradición.

Entre los grandes momentos del bicentenario destacan dos propuestas inmersivas concebidas por el director artístico Luc Petit. Por un lado, 'Cristal Memoria', una experiencia en 360° que transforma la abadía de Val Saint-Lambert en un recorrido sensorial a través de dos siglos de historia, combinando video mapping, sonido y luz. Por otro, en otoño, 'Lumina Crystallis' convertirá el espacio en un espectáculo vivo donde cuerpos, voces y proyecciones monumentales dialogan con la arquitectura en una puesta en escena poética y envolvente.

El programa se completa con dos grandes exposiciones que contextualizan la producción de vidrio en su marco artístico. La muestra dedicada al Japonismo y el Art Nouveau (1880–1914) explora la influencia de Japón en las artes decorativas europeas y su impacto en el diseño del cristal. Por su parte, la exposición sobre Art Déco y Modernismo en el periodo de entreguerras analiza la evolución estética del vidrio en un contexto de transformación industrial y cultural. Ambas permiten comprender el papel de Val Saint-Lambert en los grandes movimientos artísticos europeos.

Estas propuestas se despliegan tanto en el propio sitio de Seraing como en instituciones culturales de referencia como el Grand Curtius de Lieja o el Museo de Bellas Artes de Charleroi.

Valonia, cuna de la revolución industrial europea

El bicentenario se integra en una narrativa más amplia que posiciona a Valonia como uno de los grandes centros industriales de Europa durante los siglos XIX y XX. La minería del carbón, la siderurgia y las industrias del vidrio y la cerámica configuraron un territorio cuya huella sigue siendo visible hoy.

Actualmente, estos espacios han sido reconvertidos en lugares visitables que permiten comprender tanto los procesos industriales como la vida de las comunidades que se desarrollaron en torno a ellos.

Entre estos enclaves destacan los cuatro grandes sitios mineros reconocidos como Patrimonio Mundial por la UNESCO: Bois du Cazier, Bois-Du-Luc, Grand Hornu y Blegny-Mine. Cada uno ofrece una experiencia complementaria, desde la visita a antiguos complejos industriales hasta la inmersión en galerías subterráneas.

En particular, Bois du Cazier permite comprender la dimensión humana de la minería, marcada por la tragedia de 1956, mientras que Blegny-Mine ofrece la posibilidad única de descender a una mina original acompañado por guías.

Ingeniería, paisaje y turismo activo: la Ruta UNESCO

Otro de los grandes testimonios del pasado industrial de Valonia es el Canal du Centre histórico, construido para facilitar el transporte de carbón. Su elemento más singular son los ascensores hidráulicos para barcos, una obra destacada de la ingeniería industrial que sigue en funcionamiento.

Este entorno puede descubrirse a pie o en bicicleta gracias a la red RAVeL (vías verdes), que recorre antiguos trazados ferroviarios e industriales en plena naturaleza.

En esta misma línea, VISITWallonia propone la Ruta UNESCO en bicicleta, un itinerario de aproximadamente 491 kilómetros que conecta los principales sitios patrimoniales de la región, desde Tournai, cerca de la frontera francesa, hasta Blegny-Mine, a las puertas de los Países Bajos.

A lo largo del recorrido, los viajeros encuentran una selección de alojamientos y servicios certificados con el sello 'Bienvenue Vélo', facilitando una experiencia accesible, sostenible y adaptada al turismo activo.

Terrils: paisajes transformados

El paisaje de Valonia también está marcado por los terrils, colinas artificiales formadas por residuos mineros que hoy se han transformado en espacios naturales.

Estos relieves pueden recorrerse a través de rutas señalizadas, como la 'Bucle Noir' en Charleroi, que permite atravesar antiguos sitios industriales y descubrir vistas panorámicas del territorio, ilustrando la transformación del paisaje industrial en entorno natural.

Kéramis: la cerámica como motor de desarrollo

En La Louvière, el centro Kéramis ofrece una visión complementaria del patrimonio industrial a través de la cerámica. Situado en el antiguo emplazamiento de la manufactura Boch Frères, fundada en 1841 por Jean-François Boch, el espacio ilustra el papel clave de esta industria en el desarrollo económico y urbano de la ciudad.

La ubicación de la fábrica, con acceso directo al canal de Charleroi, proximidad a los yacimientos de carbón y conexión ferroviaria, permitió su rápido crecimiento durante la Revolución Industrial, convirtiéndola en uno de los motores del territorio.

Desde finales del siglo XIX, la manufactura destacó por su innovación técnica, como la introducción del primer horno túnel continuo de gas en Europa en 1904, y por su influencia artística en la cerámica belga.

Hoy, Kéramis conserva tres hornos históricos y presenta una colección permanente dedicada a la historia de la fábrica, además de exposiciones temporales centradas en figuras clave y artistas contemporáneos. El centro también ofrece talleres participativos, permitiendo al visitante experimentar directamente con este patrimonio vivo.

Una región que transforma su historia en experiencia

El bicentenario de Val Saint-Lambert se integra así en una propuesta global donde Valonia transforma su pasado industrial en una oferta turística contemporánea. Minas, canales, fábricas reconvertidas y centros culturales permiten descubrir la historia desde el terreno, combinando patrimonio, cultura y turismo activo.

Valonia se posiciona así como un destino singular donde es posible recorrer la historia industrial europea de forma tangible, a través de experiencias que conectan pasado y presente.

