Tot-Net impulsa su especialización en instalaciones deportivas ante el crecimiento del sector fitness y wellness

Con sedes operativas en Barcelona, Madrid y Castilla y León, Tot-Net continúa consolidando su presencia nacional y reforzando su posicionamiento como operador de referencia en limpieza técnica España cuenta con una de las mayores redes de instalaciones deportivas de Europa. Según el Anuario de Estadísticas Deportivas 2025 del Consejo Superior de Deportes, el país dispone de más de 640.000 equipamientos deportivos, una infraestructura que no solo tiene un impacto social y sanitario, sino también económico y empresarial.

En paralelo al crecimiento del sector fitness, wellness y deporte, también aumenta la exigencia sobre el mantenimiento, la higiene y la experiencia de los usuarios en gimnasios, centros deportivos y complejos acuáticos.

En este contexto, la limpieza profesional se ha convertido en un elemento estratégico para garantizar espacios seguros, saludables y preparados para una elevada rotación diaria de personas. La higiene y el mantenimiento técnico ya forman parte de la experiencia global que ofrecen gimnasios y centros deportivos a sus usuarios.

Tot-Net, compañía con más de 60 años de experiencia en el sector de la limpieza y los servicios integrales en España, continúa reforzando su especialización en instalaciones deportivas, uno de los segmentos donde la limpieza técnica y la capacidad operativa tienen un papel cada vez más relevante.

"La limpieza en un centro deportivo va mucho más allá de la imagen. Hablamos de higiene, seguridad, mantenimiento de instalaciones y experiencia del usuario", explica Silvia Torres, directora de operaciones de Tot-Net. "Son espacios con una utilización intensiva y donde los protocolos deben adaptarse constantemente a cada zona y necesidad".

Protocolos específicos y limpieza técnica especializada

Piscinas, vestuarios, salas de entrenamiento, maquinaria deportiva o zonas comunes requieren sistemas de trabajo diferenciados, productos específicos y protocolos adaptados al volumen de uso y a las características de cada instalación.

La compañía trabaja con soluciones técnicas especializadas para gimnasios, centros deportivos y piscinas exteriores, especialmente ahora con la llegada de los meses de verano, cuando muchas instalaciones incrementan notablemente su actividad y afluencia.

En un sector donde la experiencia del usuario es cada vez más importante, la percepción de limpieza y mantenimiento influye directamente en la confianza, el bienestar y la fidelización de clientes y usuarios.

Además de los procesos de limpieza y desinfección, Tot-Net apuesta por la incorporación de maquinaria especializada y nuevos sistemas de trabajo que permiten optimizar procesos, mejorar la eficiencia operativa y garantizar estándares higiénicos cada vez más exigentes.

Innovación y crecimiento especializado

La reciente incorporación de una cartera de limpiezas técnicas industriales ha reforzado también la capacidad operativa y de especialización de Tot-Net en entornos complejos y de alta exigencia, un conocimiento que la compañía aplica de forma transversal en múltiples sectores, incluido el deportivo.

"Nuestro objetivo es ofrecer un servicio cada vez más técnico, profesionalizado y adaptado a las necesidades reales de cada cliente", añade Alex Calabuig, director general de la compañía.

Con sedes operativas en Barcelona, Madrid y Castilla y León, Tot-Net continúa consolidando su presencia nacional y reforzando su posicionamiento como operador de referencia en limpieza técnica y servicios especializados para empresas e instalaciones de alta actividad.

Más sobre Tot-Net

Tot-Net, con más de sesenta años de experiencia, está entre las principales empresas de limpieza de España.

Disponer de unas instalaciones limpias y cuidadas es una exigencia colectiva, es un factor que influye positivamente en las personas y generalmente es una necesidad sanitaria. El servicio que aporta Tot Net contribuye a que esa sea la imagen que transmiten sus clientes. La imagen de sus clientes es la imagen de Tot Net.

