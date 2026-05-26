‘El café de Alicia’, una historia sobre el amor, el crecimiento personal y la búsqueda de un lugar en el mundo

Editorial Caligrama presenta 'El café de Alicia', la nueva novela de José María Gámez Gómez, una esperada obra que explora las complejidades del amor, la identidad personal y la capacidad humana para reinventarse frente a los desafíos de la vida.

La historia sigue a Alicia, una madre soltera que intenta reconstruir su vida mientras busca su propio lugar en el mundo. En medio de esa búsqueda aparece Diego, un hombre de negocios atrapado en la exigencia de sus responsabilidades profesionales. Entre ambos surge una relación marcada por la complicidad emocional, la admiración mutua y el temor a perder aquello que apenas comienzan a construir.

La novela se desarrolla en torno a un café pintoresco que da nombre a la obra, un espacio íntimo donde se entrelazan cartas, confidencias y sueños compartidos. En ese escenario, que actúa casi como un personaje más de la historia, los protagonistas descubren nuevas formas de entender el amor y enfrentarse a sus propios miedos.

En el corazón del relato también se encuentra Sofía, la hija de Alicia, cuyo talento emergente para la danza aporta sensibilidad y esperanza a la trama, recordando que el arte y la creatividad pueden ser motores de transformación personal.

A lo largo de sus páginas, El café de Alicia aborda temas universales como la duda, el crecimiento personal, la necesidad de libertad y el valor de las conexiones genuinas. La música y el arte atraviesan la narración como hilos invisibles que unen a los personajes mientras atraviesan momentos de incertidumbre y celebración.

Con una narrativa íntima, elaborada pero accesible y emocional, José María Gámez Gómez construye una historia de lucha, superación y autodescubrimiento que invita al lector a reflexionar sobre la naturaleza del amor auténtico: un sentimiento capaz de transformarse, adaptarse y fortalecerse incluso en medio de la distancia y las dificultades.

Ya a la venta en todas las grandes plataformas

El autor "Desde pequeño, siempre he sentido una profunda conexión con la palabra y las historias. Escribir 'El café de Alicia' ha sido un viaje lleno de retos y emociones. Este libro refleja mis experiencias, mis sueños y mis anhelos, con la esperanza de llevar a los lectores a un mundo donde cada sorbo de café sea una historia por descubrir. La escritura me ha permitido explorar mi creatividad y conectar con mis pasiones más profundas. Además, la música ocupa un lugar especial en mi vida: tocar el piano, aunque no sea de manera profesional, es una de mis grandes pasiones. Con cada página, quiero ofrecer un refugio para los lectores, un espacio donde se pueda soñar y reflexionar. Cada capítulo es un pedacito de mí y me llena de emoción compartirlo con el mundo."

Editorial Caligrama Caligrama, sello editorial perteneciente al Grupo Lantia, uno de los grupos editoriales más relevantes del panorama español, destaca por tener las mejores opiniones de los autores. Desde Caligrama ayudan a los autores a editar, publicar y distribuir su obra a nivel global, en papel y en España cuentan con la mayor red de distribución a librerías del país. Su misión es potenciar y destacar el talento de nuevos autores con calidad literaria y potencial comercial con el sello Talento Caligrama en su cubierta. Cada año celebran los Premios Caligrama, en los que las obras ganadoras en las categorías Talento y Best-Seller pueden pasar a publicar en un sello tradicional. Caligrama es un territorio universal, vasto, colorido y de espíritu libre, que tiende puentes entre la autoedición y la edición tradicional de contenidos muy diversos bajo un mismo sello que incluyen novelas, poesías, ensayos y obras experimentales.

