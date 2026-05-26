Killa Tedesqui: comunicación, cultura y compromiso social en la creación de los Premios Europa Multicultural

Madrid se ha consolidado en los últimos años como escenario de iniciativas culturales que buscan conectar distintos ámbitos de la sociedad. En este contexto, la figura de Killa Tedesqui emerge como impulsora de un proyecto que combina comunicación, proyección internacional y compromiso social: los Premios Europa Multicultural.



Con una trayectoria vinculada al ámbito de la comunicación, la producción cultural y la organización de eventos, Tedesqui ha desarrollado un perfil profesional multidisciplinar en el que convergen su experiencia en el sector audiovisual, su faceta empresarial y su capacidad para generar proyectos con impacto público.

Su iniciativa más representativa, los Premios Europa Multicultural, se celebra en Madrid como un espacio de reconocimiento a profesionales y entidades de distintos sectores, desde la cultura y los medios de comunicación hasta el ámbito empresarial y social. El objetivo del proyecto es reunir en un mismo escenario a representantes destacados de diferentes áreas, configurando un reconocimiento transversal de la sociedad contemporánea.



A lo largo de sus distintas ediciones, el evento ha contado con la participación y el reconocimiento de figuras relevantes del panorama mediático y cultural. Entre las personalidades distinguidas figuran nombres como Ana Rosa Quintana, Risto Mejide, Emma García o Carlos Latre, así como referentes del ámbito artístico y creativo como Ágatha Ruiz de la Prada o el bailaor Rafael Amargo. En su tercera edición, el proyecto ha seguido ampliando su proyección con la presencia de profesionales como María Casado, entre otros.

Más allá de su dimensión pública, el proyecto incorpora una vertiente social vinculada al apoyo y la visibilización de colectivos relacionados con la discapacidad neurológica. Esta línea de trabajo está directamente conectada con la trayectoria personal de Tedesqui, que ha estado marcada por experiencias vitales que han reforzado su implicación en iniciativas de carácter inclusivo.

Desde esta perspectiva, los Premios Europa Multicultural no solo se plantean como un evento de reconocimiento, sino como una plataforma de conexión entre talento, diversidad y compromiso social. Un espacio en el que convergen perfiles de distintos ámbitos con un objetivo común: dar visibilidad a historias profesionales que contribuyen a construir una sociedad más plural.



Consolidado ya en el calendario de eventos celebrados en Madrid, el proyecto continúa creciendo en proyección y participación, posicionándose como una iniciativa que busca tender puentes entre sectores y poner en valor la diversidad como elemento clave en el desarrollo cultural y social.

En paralelo, la trayectoria de Killa Tedesqui refleja una línea de trabajo centrada en la creación de proyectos que integran comunicación, cultura e impacto social, configurando un perfil que conecta iniciativa empresarial y sensibilidad hacia realidades sociales diversas.