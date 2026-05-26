Bandai abre en Xanadú la mayor tienda Gashapon de España

La Gashapon Bandai Official (GBO) abrirá sus puertas el 30 de mayo en intu Xanadú, consolidándose como el epicentro nacional del coleccionismo japonés y el mayor espacio de su categoría en toda España.

Madrid,22-05-2026 — La fiebre por el coleccionismo japonés que ha conquistado Tokio, París, Londres y Nueva York aterriza oficialmente en España con su mayor exponente hasta la fecha. Bandai España inaugura el próximo 30 de mayo la Gashapon Bandai Official (GBO) en el Centro Comercial intu Xanadú (Arroyomolinos, Madrid), un espacio sin precedentes en el país que reúne 388 máquinas oficiales y un catálogo en expansión permanente que ofrecerá una referencia coleccionable única en cada máquina antes de finales de julio.

Se trata de la mayor tienda Gashapon de España y una de las más grandes de Europa, una apuesta firme de Bandai por trasladar al consumidor español la auténtica experiencia japonesa: la misma que cada fin de semana llena los pasillos de Akihabara, Shibuya e Ikebukuro de coleccionistas haciendo girar manivelas en busca de la pieza que les falta.

Xanadú se convierte así en la tercera tienda oficial Gashapon Bandai Official en España, sumando fuerzas a los espacios ya consolidados de Madrid (calle San Bernardo, 116) y Barcelona (calle Bailén, 25). Con esta nueva apertura, Bandai consolida una red nacional de tres tiendas oficiales que sitúa a España entre los países europeos con mayor presencia del fenómeno Gashapon, reforzando su compromiso con el coleccionismo japonés en el territorio.

Una experiencia traída directamente desde Japón El concepto Gashapon —término onomatopéyico que evoca el sonido de la manivela (“Gasha”) y la caída de la cápsula (“Pon”)— nació en Japón en 1977 de la mano de Bandai y se ha convertido en un fenómeno cultural global. Lo que comenzó como un entretenimiento de barrio en Tokio es hoy un mercado de más de 60.000 millones de yenes anuales solo en Japón, con tiendas insignia que reciben millones de visitantes al año.

“Gashapon no es solo coleccionismo: es ritual, es sorpresa, es la emoción de no saber qué cápsula va a caer. Queríamos que España tuviera por fin un espacio a la altura de las mejores tiendas de Tokio, y eso es exactamente lo que es Xanadú”, afirman desde Bandai España.

Un catálogo vivo en constante crecimiento A diferencia del retail tradicional, la GBO Xanadú nace con vocación de catálogo dinámico: nuevas referencias llegan cada semana directamente desde Japón, sustituyendo series agotadas e incorporando los últimos lanzamientos del mercado nipón antes de que aparezcan en ningún otro punto de venta del país. La tienda inicia su recorrido con un despliegue masivo de 388 máquinas y, antes de finales de julio, cada una de ellas ofrecerá una referencia coleccionable diferente, convirtiéndose en el catálogo Gashapon más amplio y diverso jamás reunido en España.

Esto significa que cada visita a la tienda será distinta a la anterior: el coleccionista que vuelva tras unas semanas encontrará nuevas piezas, nuevas series y nuevas oportunidades de completar su colección.

Regalos exclusivos para los primeros visitantes Para celebrar la apertura, los primeros visitantes que realicen una compra el día de la inauguración recibirán un regalo exclusivo de bienvenida, además de acceso a unidades limitadas y series especiales traídas directamente de Japón que no estarán disponibles en ningún otro punto de venta en España.

La jornada contará con invitados especiales, creadores de contenido del mundo del anime y la cultura pop, sorteos en directo y activaciones pensadas para convertir el 30 de mayo en una cita imprescindible para la comunidad coleccionista. Los detalles de la agenda y los colaboradores confirmados se irán desvelando los próximos días en el perfil oficial @gashapon_es.

Las licencias más buscadas del mundo, bajo un mismo techo El catálogo de la GBO Xanadú reúne lo mejor del anime y el manga contemporáneo:

Clásicos imbatibles: Dragon Ball, One Piece, Naruto, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen.

Fenómenos actuales: Chainsaw Man, Dandadan, Frieren, Spy x Family.

Iconos universales: Kirby, Pokémon, Sanrio, Studio Ghibli.

Formatos innovadores: el revolucionario Flat Gashapon, una evolución del formato clásico diseñada para papelería, accesorios planos y piezas de diseño, que amplía las posibilidades del coleccionismo más allá de la figura tradicional.

Desde piezas accesibles desde pocos euros hasta ediciones limitadas de alta gama difíciles de encontrar fuera de Japón, la GBO Xanadú está pensada para coleccionistas de todos los niveles y todas las edades.

Una apuesta estratégica de Bandai por el mercado español La apertura de Xanadú no es un movimiento aislado: forma parte de la estrategia europea de expansión de Bandai, que ha identificado a España como un mercado clave por el crecimiento sostenido del consumo de anime, manga y cultura pop japonesa entre las generaciones Z y millennial. El boom del streaming de anime, el auge del manga en librerías españolas (con crecimientos de doble dígito año tras año) y la consolidación de eventos como el Salón del Manga han creado el contexto perfecto para que el modelo Gashapon despegue con fuerza.

Más allá del producto, la GBO Xanadú apuesta por devolver al retail físico la magia del descubrimiento: en un momento donde el comercio online lo previsualiza todo, el gesto analógico de introducir la moneda, girar la manivela y oír caer la cápsula recupera una emoción que ningún clic puede replicar.

Informacion práctica

Inauguración oficial: sábado 30 de mayo

Ubicación: Centro Comercial intu Xanadú, Local 205 — Arroyomolinos, Madrid

Instagram oficial: @gashapon_es

388 máquinas oficiales · catálogo en expansión hasta una referencia única por máquina antes de finales de julio

Tiendas oficiales Gashapon Bandai oficial en España

Madrid — intu Xanadú: Local 205, Centro Comercial intu Xanadú, Arroyomolinos (NUEVA — apertura 30 de mayo)

Madrid — centro: Calle San Bernardo, 116

Barcelona: Calle Bailén, 25

Web: Banpresto.es

Web: Bandai.es

