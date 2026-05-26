Chipiona se prepara para el 20 aniversario de la muerte de Rocío Jurado este próximo domingo

Comienza la cuenta atrás en la que Chipiona se prepara para conmemorar la fecha del aniversario del fallecimiento de Rocío Jurado, la cual partió el día 1 de junio de hace 20 años.

Distintas televisiones están preparando programas especiales para evocar este acontecimiento, así como televisiones nacionales, Canal Sur y emisoras de radio como Radio Nacional de España. Muchas de ellas se desplazarán hasta Chipiona, pueblo natal de la cantante, para recordar desde allí a La Más Grande.



Coincidiendo con esta fecha tan señalada, la editorial Sevilla Press ha vuelto a sacar al mercado una nueva edición del libro ”20 años contigo” de la periodista de Televisión Española y Canal Sur Televisión e Hija Adoptiva de Chipiona, Marina Bernal Guerrero.

El libro se presentó el pasado mes de agosto con carácter nacional en el Claustro del Santuario de Regla que se llenó ayer con más de 200 personas para asistir a la presentación nacional. Marina Bernal Guerrero lleva más de treinta años ejerciendo su actividad profesional en radio, prensa y televisión, y es sevillana, pero está muy vinculada a Chipiona, localidad de la que fue nombrada hija adoptiva en 2023.

El libro es un homenaje a Rocío Mohedano Jurado en el vigésimo aniversario de su muerte, que se cumplirá el próximo 1 de junio del 2026, desde su tierra natal, Chipiona, y a través de los testimonios de las personas que mejor la conocieron, explica Marina Bernal, que es autora de otro libro sobre Rocío Jurado, ‘Canta, Rocío, canta’ (2019), en el que ya participaron Jesús Quintero, Antonio Burgos, Tico Medina, Luis del Olmo, Carlos Herrera, Javier Osborne, Javier Montini, Rosa Villacastín, Nieves Herrero o Isabel Gemio.

Este segundo libro, afirma la autora, “es un intento de seguir ampliando el conocimiento de una mujer excepcional, cuya calidad humana superaba a la artística, siendo esta ya de por sí sorprendente, pero como persona Rocío fue dejando una huella imposible de olvidar en todas las personas con las que se cruzó en su vida. Tuve la oportunidad de conocerla y entrevistarla en numerosas ocasiones y su forma de ser me impactó”, afirmaba la autora.

Tal y como asegura Marina Bernal, la presentación de su libro “no podía ser en otro lugar que no fuese Chipiona, ya que Rocío sigue siendo la embajadora universal por méritos propios de esta tierra y además celebrado en el Claustro de Chipiona porque fue aquí donde se fundó Chipiona y porque Regla era el lugar al que Rocío siempre acudía al llegar y al marcharse para ver a su Virgen”.

Rocío sigue estando presente en su pueblo, donde los chipioneros la respetan y la quieren.