Ahrefs lanza el agente de IA "Agent A" para la nueva era del marketing
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Agent A ejecuta de forma autónoma tareas complejas de marketing, con acceso completo a 14 años de datos de Ahrefs
Ahrefs, una plataforma líder de marketing digital, presenta Agent A, un agente de inteligencia artificial diseñado para ejecutar de manera autónoma flujos de trabajo completos de marketing. Para ello, combina acceso directo y sin restricciones a la base de datos de Ahrefs, un entrenamiento específico en marketing desarrollado por el equipo de Ahrefs para usar esos datos y compatibilidad con los principales modelos de IA del mercado.
Dmytro Gerasymenko, fundador y CEO de Ahrefs, explica el objetivo del lanzamiento: "Llevamos casi 14 años recopilando los mejores datos de marketing del sector y creando herramientas para ayudarles a procesarlos. Pero seguíamos pidiendo a los profesionales del marketing que hicieran por su cuenta todo el trabajo tedioso de analizar esos datos. Ya es hora de delegarlo en la IA; para que puedan trabajar con un mayor nivel de abstracción y centrarse en lo que de verdad importa".
Agent A permite delegar flujos completos a un agente que opera sobre datos reales y actualizados, reduciendo considerablemente el tiempo de ejecución. A continuación, se recogen algunas de las principales características:
Algunos ejemplos de posibles automatizaciones incluyen el análisis de brechas de contenido, la investigación de palabras clave en tendencia, el análisis de sentimiento de marca, la investigación de contenido de comunidad en foros y redes sociales o la corrección de problemas de SEO técnico, entre otros. Algunas de estas marketing skills ya están creadas por el equipo de Ahrefs con la opción de simplemente clonarlas.
Con este lanzamiento, Agent A se posiciona como un aliado estratégico para los departamentos de marketing y SEO que buscan escalar su operación, reducir tareas manuales y tomar decisiones respaldadas por una de las mayores bases de datos de búsqueda web y visibilidad IA.
Agent A ya está disponible para los usuarios de Ahrefs. La información completa sobre funcionalidades y precio se encuentran en la página oficial del producto: ahrefs.com/es/agent-a
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Para ello, combina acceso directo y sin restricciones a la base de datos de Ahrefs, un entrenamiento específico en marketing desarrollado por el equipo de Ahrefs para usar esos datos y compatibilidad con los principales modelos de IA del mercado.
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